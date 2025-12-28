El año termina con baja de la inflación y del riesgo país, señales positivas en el consumo y con el Presupuesto 2026 aprobado

La victoria electoral del oficialismo octubre generó expectativas en los mercados. El fin del año llegó con una inflación de noviembre del 2,5% y hay una baja del riesgo país. En los últimos días de 2025 el Gobierno de Javier Milei logró la aprobación en el Congreso del Presupuesto 2026.

Según indicó Infobae, el pago de deuda del 9 de enero acercan a la administración de Milei a la colocación de un bono internacional.

Mejores ventas de Navidad, y baja del riesgo país e inflación

Un informe que divulgó CAME mostró que las ventas de Navidad tuvieron una suba del 1,3% en relación con las del año pasado. Marcó una inflexión tras meses de caídas consecutivas.

Se trata de un síntoma que muestra una tendencia más alentadora si se tiene en cuenta, por ejemplo, que las ventas del Día de la Madre, en octubre, tuvieron una caída del 3,5% en el ticket promedio en valores reales.

Otro punto a considerar es la divisa estadounidense. Según los datos oficiales del Banco Central del viernes, las compras netas de dólares del público sumaron solo USD 1.088 millones, mucho menor al pico de USD 4.600 millones registrado en septiembre pasado, al poco tiempo de la victoria peronista en la provincia de Buenos Aires.

También hay mejores índices en las reservas del Banco Central.

Diciembre también muestra algunas señales alentadoras de cara al 2026. El riesgo país quedó en torno a los 550 puntos básicos, un valor que no se veía desde enero. También las proyecciones de inflación. Según algunas consultoras, el índice se ubicaría apenas por encima de 2%, un poco por debajo del 2,5 de noviembre.

Es ley el presupuesto 2026

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto. Es la primera vez que el gobierno del presidente Javier Milei contará con la denominada “ley de leyes” en dos años de gestión.

La votación en general del viernes fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara alta.

Por su parte, el bloque Justicialista, que lidera José Mayans, alineado con la ex presidenta Cristina Kirchner, se opuso en su totalidad al texto que había conseguido la media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, lugar donde le fue retaceado el Capítulo 11 que contenía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

El senador nacional Luis Juez destacó la relevancia institucional de haber finalizado el año con la aprobación del Presupuesto 2026, calificándolo como una herramienta indispensable para dar previsibilidad a la economía y alcanzar el equilibrio fiscal.

El legislador cordobés subrayó que lograr una mayoría de 44 votos en el Senado fue el resultado de un «trabajo artesanal» y de una reconstrucción de vínculos con los gobernadores y senadores de diversas provincias, luego de un período marcado por internas que habían debilitado al bloque oficialista.

«Nos habíamos acostumbrado a lo irregular, a estar 24 meses sin presupuesto. No se puede vivir así, un país serio necesita una hoja de ruta», afirmó Juez en diálogo con Radio Rivadavia.

Con Infobae y Noticias Argentinas