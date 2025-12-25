Navidad austera: las ventas subieron poco, pero las promociones hicieron la diferencia

Los locales apostaron fuerte a cuotas y rebajas para atraer al público.

La Navidad dejó números en alza para los comercios minoristas pymes, aunque lejos de un festejo pleno. Las ventas crecieron 1,3% interanual, impulsadas por descuentos y facilidades de pago, en un escenario donde la cautela de los consumidores siguió siendo protagonista.

Entre descuentos y cautela: qué dejaron las ventas navideñas en los comercios pymes

Según un relevamiento difundido por Infoabe, la mayoría de los comercios coincidió en que la fecha ayudó a sostener la actividad mensual, aunque sin modificar de manera sustancial el panorama general.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) describió que “la Navidad 2025 se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos».

El repunte existió, aunque el endeudamiento y la austeridad marcaron el pulso del consumo.

«No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares”, agregaron.

Además, si bien hubo mayor previsibilidad de precios, la demanda se volcó a productos de menor valor y promociones puntuales. En varias provincias, los bonos locales y la financiación en cuotas funcionaron como un sostén adicional frente a la pérdida de poder de compra.

Rubros con desempeños dispares y tickets promedio que reflejan la cautela

Por rubros, Perfumería encabezó los incrementos con una suba del 27,8%, seguida por Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). En contraste, Juguetería, Librería y los equipos de audio y video mostraron retrocesos.

El gasto promedio por compra fue de $36.266, con picos en calzado y marroquinería y los valores más bajos en librerías. A su vez, el 40,9% de los comerciantes señaló que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama”.

En tanto, un 31,1% consideró que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que el 21,9% afirmó que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”. El resto no registró incidencia significativa.

Respecto a las expectativas, el 32,7% de los consultados indicó que los resultados estuvieron por encima de lo esperado, el 45,9% aseguró que se ajustaron a lo previsto y el 21,4% reconoció un desempeño inferior al imaginado.