El Congreso cierra 2025: balance de un año con baja producción de leyes y alta actividad de control

El ciclo legislativo 2025 concluyó con un registro particular en la historia parlamentaria argentina. Con un total de 13 leyes sancionadas, el período se ubicó como el de menor volumen normativo de los últimos diez años.

Este escenario estuvo condicionado por una composición de cámaras con fragmentación política y una agenda que priorizó el debate sobre el equilibrio fiscal.

El desglose de la actividad parlamentaria

De acuerdo con los datos oficiales, la producción se dividió de la siguiente manera:

Período Ordinario: Se sancionaron 11 leyes entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre.

Se sancionaron 11 leyes entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Período Extraordinario: Se sumaron 2 leyes críticas sobre el final de diciembre: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

Un dato técnico relevante que muestra el informe de la Agencia Noticias Argentinas es que la mayoría de las normas aprobadas durante el año ordinario surgieron de iniciativas de bloques opositores o acuerdos internacionales preexistentes. Entre ellas se destacan la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Movilidad Jubilatoria.

La dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo

El 2025 no solo se caracterizó por la cantidad de leyes, sino por la interacción técnica entre los poderes. El Presidente Javier Milei ejerció su facultad de veto en siete oportunidades.

A su vez, el Congreso utilizó herramientas de control con una frecuencia mayor a la habitual. El Poder Legislativo logró reunir las mayorías especiales para revertir tres de los vetos presidenciales.

Se registraron 20 pedidos para forzar el tratamiento de proyectos, una cifra que supera ampliamente el promedio histórico de tres anuales. Y se produjo el rechazo de cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU.

Perspectivas para 2026 en el Congreso

El informe de Directorio Legislativo subraya que la mitad de las 22 sesiones del año fueron de carácter especial, lo que refleja las dificultades para establecer un temario de consenso permanente.

Sin embargo, desde el oficialismo señalan que la sanción del Presupuesto 2026 en las últimas sesiones extraordinarias marca un cambio de tendencia. Con la nueva conformación de las Cámaras tras las elecciones legislativas de octubre, se espera una dinámica parlamentaria diferente para el próximo período ordinario que iniciará en marzo.