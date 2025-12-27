Inflación en baja: 2025 cerraría con el índice más bajo en ocho años

La inflación de 2025 se encamina a ser la más baja de los últimos ocho años, aun si diciembre registra una variación elevada. El freno en el ritmo de precios aparece como uno de los indicadores centrales del cierre del período. Las proyecciones la colocan por debajo del 32%.

Por qué la inflación de 2025 rompe una racha

Solo 2017 muestra un registro anual inferior al proyectado para este año. Según consignó Infobae, aun con una inflación mensual de diciembre cercana al 3%, el acumulado anual se mantendría por debajo del 32%.

El informe detalla que entre enero y noviembre el aumento de precios alcanzó el 27,9%, y que las estimaciones privadas para el último mes oscilan entre 2,5% y 2,8%. De esta manera, incluso en un escenario más adverso, el cierre anual no superaría el 31,7%.

Aun con subas en tarifas y alimentos, el IPC anual quedaría muy por debajo de los registros recientes.

A su vez, el análisis considera el punto de partida de la actual gestión, con una fuerte inercia inflacionaria a fines de 2023.

El contraste se vuelve más marcado al observar los registros previos. En 2023, la inflación alcanzó el 211,4%, mientras que durante los cuatro años de la administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner el aumento acumulado de precios llegó al 1.146%.

Tarifas, carne y consumo: los factores que marcaron el año

Incluso el 36,2% del primer año de gestión del gobierno anterior estuvo condicionado por un contexto excepcional, con pandemia, cuarentenas estrictas y una caída del PBI cercana al 10%, factores que limitaron el consumo y la suba de precios.

Desde entonces, la inflación mostró un ascenso sostenido hasta 2023, duplicándose año tras año. Esto ocurrió pese a que en 2022 y 2023 la economía transitó períodos de recesión, un fenómeno que habitualmente atenúa las presiones inflacionarias.

En paralelo, durante el primer año del actual gobierno la inflación anual se redujo en casi 100 puntos porcentuales, al pasar del 211,4% en 2023 al 117,8% en 2024, con una contracción del PBI del 1,7% en el promedio anual.

Finalmente, en 2025 la inflación se mantuvo contenida pese a un repunte mensual desde mayo. La suba de tarifas de servicios públicos y el aumento del precio de la carne desde noviembre presionaron los índices, mientras que la apertura importadora moderó los valores en rubros como textiles, indumentaria, calzado y electrodomésticos.