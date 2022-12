El Banco Central compró casi US$ 2.000 millones en diciembre y superó la meta de reservas del FMI

El Banco Central (BCRA) aceleró la acumulación de reservas en el último mes del año al comprar unos US$ 1.987 millones en el mercado cambiario en diciembre, impulsado por el dólar soja en su segunda edición, y logró cerrar el año cumpliendo con la meta fijada en el acuerdo con el FMI.

En concreto, el BCRA terminó la rueda de hoy con compras por US$ 133 millones y en el año alcanzó los US$ 5.824 millones, superando la marca de compras netas registradas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) del 2021.

Según datos de mercado, el Programa de Incremento Exportador (PIE) -conocido como dólar soja 2- acumuló ingresos por US$ 3.154 millones en su segunda edición, por lo que supera así el compromiso del sector agroexpoertador de liquidar soja y derivados, como harinas y aceites, por al menos US$ 3.000 millones desde el lanzamiento del programa el 28 de noviembre último.

La mayor liquidación del campo se sumó a la coordinación más fina del Gobierno en su conjunto para la asignación de divisas para la importación, a través del SIRA.

A falta de la información que el BCRA actualizará esta tarde, las reservas internacionales terminaron ayer en US$ 44.166 millones, por lo que en el mes crecieron US$ 6.161 millones y, en el año, se incrementaron en US$ 4.666 millones.

El dólar blue bajó a 343 pesos y perdió ante la inflación

El dólar blue cerró el año en baja a $ 346 en la punta vendedora, con un alza anual del del 66% y y perdió por casi 30 puntos porcentuales contra la inflación, estimada entre el 95% y el 98%, para todo el 2022.

En diciembre registró un incremento de 33 pesos o un 10,5%, la mayor suba anual desde julio, por encima de la inflación estimada para el mes. La brecha cambiaria entre el dólar paralelo y el tipo de cambio mayorista terminó el 95,9%.

La divisa marginal siguió perdiendo frente a la inflación, por segundo año consecutivo, ya que en el año avanzó avanzó $139, con un alza del 66% y en el anterior cerró en $208 con una alza del 25,3% la mitad respecto de la inflación del período que fue del 50,9%.En el 2020 había mostrado un brusco salto de 111%, frente a una inflación de 36%.

El dólar blue terminó con una cotización de compra de $343, después de tocar el miércoles pasado un máximo histórico intradiario de $359 para cerrar en $357 y acumular una merma de $13 desde ese máximo nominal.