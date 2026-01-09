El Banco Central compró U$S 218 millones en la semana y las reservas superaron los U$S 44.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este viernes U$S 43 millones en el mercado cambiario y cerró la semana con adquisiciones totales por U$S 218 millones, que pasaron a engrosar las reservas internacionales.

De esta manera, las reservas brutas alcanzaron los U$S 44.396 millones, en una señal positiva para el frente financiero del Gobierno.

Con este resultado, la autoridad monetaria hilvanó cinco ruedas consecutivas con compras de divisas, un comportamiento que venía siendo reclamado tanto por el mercado financiero como por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Banco Central, que conduce Santiago Bausili, tiene como referencia de intervención la compra de alrededor del 5% del volumen operado en el mercado de cambios, aunque el monto diario también puede verse impactado por operaciones en bloque.

El dólar, sin grandes cambios

En este contexto, el dólar se mantuvo prácticamente estable durante toda la semana.

En el Banco Nación, la cotización oficial cerró en $ 1.440 para la compra y $ 1.490 para la venta, con un leve incremento de 5 pesos. En el mercado mayorista, el tipo de cambio se sostuvo en $ 1.455 y $ 1.465.

Para los minoristas, las cotizaciones en los bancos oficiales también se ubicaron en $ 1.440 y $ 1.490.

El dólar informal (“blue”), que a mitad de semana había mostrado una suba, retrocedió a la zona de $ 1.485 para la compra y $ 1.505 para la venta, mientras que en Córdoba se negoció en torno a $ 1.521.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP cerró en $ 1.481 y el Contado con Liquidación en $ 1.521.

Las compras sostenidas del Banco Central buscan reforzar las reservas en un contexto de fuertes compromisos financieros en dólares y de seguimiento permanente por parte del FMI.

Corresponsalía Buenos Aires.