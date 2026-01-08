Subió el dólar después de tres días de bajas consecutivas: el BCRA compró reservas y marcó un récord

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves US$62 millones y marcó un nuevo récord en la acumulación de reservas. Se trata del cuarto día consecutivo que el organismo interviene en el mercado de cambios. El mayorista subió luego de casi una semana con tendencia bajista.

En concreto, sumó un total de US$175 millones, que se repartieron en US$21 millones (lunes), US$83 millones (martes), US$9 millones (miércoles) y los US$62 millones de este jueves.

De esta manera, las reservas cerraron en US$44.781 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021 y el mayor nivel registrado bajo la gestión de Javier Milei.

Desde que el BCRA anunció la “fase 4” del programa monetario tiene permitido adquirir un 5% del volumen diario total operado en el mercado de cambios. En lo que va del año, el viernes 2 de enero fue el único día que cerró su balance sin obtener reservas.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, fue lo que había anunciado Bausili junto a Federico Furiase, director del Banco Central.

El anuncio de la nueva fase del programa monetario también se enmarcó en la actualización del esquema de flotación del dólar. A partir del 2026, tanto el piso como el techo cambiario se actualizan en base al último dato de inflación que difunde el INDEC.

En paralelo, esta semana se conoció el préstamo que acordó el Gobierno junto con seis bancos internacionales por un total de US$3.000 millones, cuya maniobra consistió en conseguir los fondos necesarios para pagar los vencimientos de deuda de este viernes por más de U$S 4.200 millones.

Luego de una semana a la baja, el dólar rebotó este jueves

El dólar mayorista subió cuatro pesos esta jornada (+0,3%) y cerró a $1.464, con un monto operado de U$S 556,5 millones, más del 25% de lo que se operó este miércoles. La divisa culminó a un 4,9% ($72,35) del techo de la banda cambiaria, que de acuerdo al nuevo régimen está en $ 1.536,35.

Mientras tanto, el dólar para comprar en el Banco Nación no se movió y terminó en $1.485. Por su parte, el dólar minorista cayó y las entidades financieras promediaron $1.431,87 para la compra y $1.482,66 para la venta.

De esta manera, el dólar tarjeta o turista (dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias) se ubicó en $1.930,5.

A su vez, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) no se movió y culminó a $1.535, y el MEP retrocedió 0,1% y se ubicó en $1.493,51.

Por último, en el Alto Valle, el dólar blue operó a $1485 para la compra y $1505 para la venta.