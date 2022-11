El Banco Central perdió US$ 145 millones de reservas por la presión cambiaria

El Banco Central debió vender hoy US$ 145 millones para atender la demanda en el mercado cambiario, en una de las cifras más importantes de los últimas semanas. La caída se da tras la primavera que significó el dólar soja durante septiembre, mes desde el cual las arcas del BCRA comenzaron a caer nuevamente.

«La demanda para el pago de importaciones -con SIMI aprobadas y autorizadas con el anterior sistema de administración del comercio exterior- justificaron las intervenciones oficiales”, explicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Además, el especialista detalló que las ventas oficiales acumulan un poco más de US$ 530 millones y ya superaron el total de ventas del mes pasado.

A cuánto cotizaron el dólar blue, el oficial y el MEP

El dólar oficial cerró hoy con una cotización de $166,79 promedio, con una suba de 47 centavos respecto a ayer, mientras los dólares financieros operan con alzas de hasta 0,8%.

En el segmento informal, el denominado dólar «blue» se negoció sin cambios, a $290 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un incremento de 0,3%, a $ 303,99; mientras que el MEP aumenta 0,8%, a $ 291,68, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense registró un incremento de 34 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $159,70.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 403 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 319 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 636 millones.