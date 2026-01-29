El Banco Central sumó dólares a las reservas, el dólar se mantuvo estable y repuntó la deuda externa privada

El Banco Central continúa de compras y este jueves sumó otros U$S 52 millones a las reservas. De esta forma, desde el lunes 5 de enero acumula U$S 1.134 millones. Así, las reservas brutas se ubicaron en US$ 46.240 millones y se incrementaron en U$S 81 millones, otra vez impulsadas por el aumento del oro.

Con la continuidad de la estabilidad, el dólar no sufrió cambios y el oficial en el Banco Nación se mantuvo en $ 1.415 para la compra y $ 1.465 para la venta. El minorista se mantuvo en los mismos valores y el “blue” bajó a la zona de $ 1.455 y $ 1.475. El mayorista también tuvo una jornada calma en $ 1.445, con la banda superior de flotación en $ 1.562,27. Entre los financieros, el MEP a $ 1.458 y el Contado con Liquidación quedó en $ 1.507.

El Riesgo País frenó la tendencia bajista y escaló a 490 puntos, a partir de un resultado mixto en los bonos de la deuda pública. Por su parte, las acciones del Merval subieron 0,6%, mientras que los ADRs operaron con mayoría de bajas.

Aumento de la deuda externa privada

La deuda externa del sector privado registró un aumento de U$S 7.300 millones durante el tercer trimestre de 2025, alcanzando un stock total de U$S 116.847 millones al cierre de septiembre, según el último dato publicado del Banco Central.

Este incremento trimestral se descompone en una suba de U$S 5.016 millones en la deuda comercial y de U$S 2.284 millones en la financiera.

Dentro del stock total, la deuda por importaciones de bienes constituye el rubro más significativo con U$S 39.055 millones, seguida por préstamos financieros con U$S 29.581 millones y títulos de deuda en manos de no residentes por U$S 16.011 millones.

El crecimiento de la deuda comercial estuvo motorizado por un aumento de U$SD 5.428 millones en el rubro de exportaciones de bienes. Este fenómeno se vincula directamente con el impacto del Decreto 682/25, que estableció una alícuota del 0% en derechos de exportación para granos y carnes bajo la condición de liquidar divisas en plazos breves. La medida generó ingresos extraordinarios por anticipos y prefinanciaciones hacia el final del trimestre.

Consecuentemente, el sector de “Elaboración de productos alimenticios” mostró el mayor incremento sectorial, con una suba de U$S 4.843 millones, concentrando el 76% del total de la deuda por exportaciones.

En el ámbito financiero, el stock aumentó principalmente por nuevos préstamos por U$S 2.401 millones. El sector de “Extracción de petróleo crudo y gas natural” mantiene la mayor participación en este segmento, con U$S 16.781 millones (34% del total financiero).

Respecto al origen de los acreedores, el informe destaca que más del 50% del financiamiento externo total proviene de empresas del mismo grupo económico.

En términos geográficos, Estados Unidos se consolida como el principal origen de los fondos, representando el 19% de la deuda comercial (U$S 12.768 millones) y el 23% de la financiera, excluyendo títulos (U$S 7.599 millones). Brasil y Suiza completan los principales puestos en el rubro comercial.

El panorama de compromisos a corto plazo indica que las empresas deben afrontar vencimientos de capital comercial por U$S 64.146 millones dentro del próximo año, lo que representa el 95% del stock de esa categoría.

En contrapartida, la deuda financiera muestra un perfil de plazos más extensos en comparación con el año anterior, con un incremento en los vencimientos a cinco años o más. El capital financiero con vencimiento dentro de los próximos 12 meses asciende a U$S 20.965 millones.

Corresponsalía Buenos Aires