Dólar hoy: precios oficiales y blue este 29 de enero 2026, ¿cómo se consolidan las tendencias?

El dólar oficial inicia la jornada de este jueves 29 de enero 2026 con una cotización estable de $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). En un contexto de relativa calma cambiaria marcado por la reciente performance del Banco Central —que logró llevar las reservas internacionales por encima de los US$ 46.000 millones—, la divisa minorista mantiene la tendencia de ajustes controlados tras haber cerrado la jornada previa sin variaciones.

Mientras tanto, la atención de los inversores se concentra en la compresión del riesgo país, que ya perforó la barrera de los 500 puntos básicos, alcanzando su nivel más bajo en los últimos siete años.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 29 de enero 2026

Si buscás el precio del dólar oficial banco por banco, consultá acá la cotización de este jueves 29 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1460 Banco Nación 1415 1465 Banco ICBC 1405 1460 Banco BBVA 1415 1465 Banco Supervielle 1427 1467 Banco Ciudad de Bs As 1405 1465 Banco Patagonia 1415 1465 Banco Hipotecario 1420 1470 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1420 1475 Banco Piano 1415 1460 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 29 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este jueves 29 de enero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Sistema de bandas cambiarias: el nuevo esquema de ajuste por inflación y los límites de intervención del BCRA

Bajo el nuevo régimen de flotación vigente para 2026, el Banco Central estableció para este jueves 29 de enero una zona de no intervención con un techo de $1.562,27 y un piso de $894,83. Este esquema, que actualiza sus márgenes mensualmente tomando como referencia la inflación de noviembre, busca evitar movimientos disruptivos mientras permite que el tipo de cambio mayorista flote con mayor libertad.

Referencia de Banda Jueves 29 de enero 2026 Viernes 30 de enero (Cierre) Límite Superior (Techo) $1.562,27 $1.563,51 Límite Inferior (Piso) $894,83 $894,10

Actualmente, la cotización mayorista se ubica en la zona media-baja de la banda, lo que le otorga al Gobierno un margen de maniobra del 8% antes de alcanzar el límite superior. Esta distancia es la que explica la actual «paz cambiaria» y permite que la autoridad monetaria continúe con su plan de acumulación de reservas, que ya superan los US$ 10.000 millones netos en lo que va del ciclo.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 29 de enero 2026

Jueves 29 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1465 1485

Dólares financieros: el MEP y el CCL operan con brecha mínima y estabilidad

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras mantienen la tendencia a la baja de las últimas semanas, acortando la distancia con el tipo de cambio oficial. Esta compresión de los dólares financieros responde directamente a la mayor demanda de pesos y a la confianza de los inversores ante la acumulación de reservas del BCRA.

Este jueves 29 de enero 2026, los dólares financieros cotizan:

Dólar MEP : $1.462,42.

: $1.462,42. Dólar CCL : $1.508,11.

: $1.508,11. Dólar Cripto: $1.512,9 para la venta.

Con un riesgo país en 498 puntos, el mercado percibe una menor probabilidad de saltos devaluatorios, lo que empuja a los ahorristas hacia instrumentos en moneda local, quitándole presión a las cotizaciones del MEP y el CCL.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este jueves 29 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: