Fiebre del oro: superó precios récord, impulsado por las políticas de Estados Unidos

El precio del oro subió esta semana marcando récords históricos, impulsado por el debilitamiento del dólar, las dudas respecto a las políticas arancelarias de Estados Unidos y su tensión creciente con Irán. En un hito sin precedentes, este jueves rompió la barrera de los 5.600 dólares.

El oro tiene un papel importante en el mundo de las finanzas, donde funciona como un «refugio» para los distintos inversores. El síntoma de este diagnóstico es la escalada que tuvo en su precio durante los últimos días superando cifras sin antecedentes hasta este jueves, donde se aproximó a los 5.600 dólares por onza.

Los distintos motivos que impulsan el alza de su precio tienen como protagonista a Estados Unidos. Las ultimas políticas de la superpotencia a nivel local y en el extranjero sembraron la incertidumbre tanto en la geopolítica como en la economía mundial.

El alza del oro y la incertidumbre con Estados Unidos

En el escenario político, los mercados globales se vieron sacudidos por las presiones y amenazas del presidente estadounidense Donald Trump hacia Irán, en las que exige negociar un acuerdo por las armas nucleares. Según el mandatario, la flota norteamericana está «lista» para actuar en el país árabe como lo hizo en Venezuela.

Desde Teherán respondieron que tomarían represalias contra Estados Unidos y sus aliados en caso de que se libere un conflicto en medio oriente. A su vez, redoblaron la apuesta y afirmaron que consideran «más probable la guerra que la negociación».

A su vez, el dólar se ha visto debilitado después de que Trump amenazará con la posibilidad de aplicar nuevos aranceles a varios países de Europa, que alzaron su voz contra sus intenciones públicas de tomar el control de Groenlandia.

La volatibilidad en los precios también se vio influenciada por el futuro de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El presidente anunció la pronta revelación de quien será el nuevo jefe de la entidad, y predijo que las tasas de interés bajarían cuando asuma el cargo.

Esto despertó dudas acerca de la independencia del banco central estadounidense respecto a Trump, ya que cualquier ganador dentro de los posibles candidatos sería menos resistente a las exigencias de Trump que Jerome Powell, actual presidente de la Fed.