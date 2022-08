El Banco Central sumó US$ 80 millones a sus reservas y el dólar blue aumentó un peso

El Banco Central hizo hoy la mayor compra de dólares de agosto, en lo que fue la quinta jornada con tendencia positiva.

La autoridad monetaria sumó US$ 80 millones a sus reservas. Ayer el Central había adquirido otros US$ 20 millones, después de un inicio de agosto en el que las reservas habían caído US$ 800 millones.

El BCRA acumula cerca de US$ 120 millones en intervenciones netas las últimas cinco jornadas, su mejor racha desde finales de junio, según fuentes de mercado.

«La oferta de divisas volvió a prevalecer en el desarrollo de las operaciones de hoy, dando pie a la mejor compra del BCRA en agosto», señaló el analista y operador de cambio Gustavo P. Quintana.

Las razones de las compras de dólares del Banco Central

Uno de los principales factores que están influyendo en la posibilidad del Central de comprar divisas en el mercado cambiario es la menor demanda de dólares para importación de energía, que están por debajo del promedio diario de las últimas semanas.

La demanda para importación de energía fue récord y alcanzó los US$ 2.400 millones en julio, de acuerdo a proyecciones del BCRA, que esperan una demanda por unos US$ 600 millones menos en agosto.

Al respecto, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, aseguró en la primera semana de agosto que la autoridad monetaria cerrará el mes «en una situación de empate o de recuperación parcial» de sus reservas y ratificó que los niveles actuales «son apropiados para afrontar las obligaciones que el banco tendrá por delante».

La cotización del dólar oficial por su parte, fue de $142,52, con una suba de 11 centavos en relación con el cierre de ayer, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 2,9%.

En el segmento informal, el denominado dólar «blue» registró un incremento de un peso, a $292 por unidad.

Cómo cotizaron el dólar CCL y el MEP

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 2,9%, a $ 286,24; mientras que el MEP aumenta 1,5%, a $ 280,32, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 20 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $135,53.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $185,28 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $235,16.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $249,41.