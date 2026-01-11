El BCRA busca estandarizar las sentencias: Sturzenegger impulsa límites a las tasas en los juicios

El gobierno nacional, a través de una propuesta del Banco Central (BCRA), intenta fijar un criterio uniforme para la actualización de los montos en los litigios judiciales. El objetivo es reducir la discrecionalidad de los jueces, especialmente en el fuero laboral, donde las tasas aplicadas suelen discrepar significativamente de la realidad financiera, derivando en cifras que —según el oficialismo— ponen en riesgo la continuidad de las empresas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el encargado de presentar la iniciativa que apunta a reglamentar el artículo 768 del Código Civil y Comercial. Según el funcionario, el nuevo esquema busca equilibrar el derecho del acreedor a preservar el valor de su dinero con la capacidad de pago del demandado.

El fin de la disparidad de criterios en los tribunales

Hasta el momento, ante la falta de una tasa de referencia sólida por parte de la autoridad monetaria, muchos magistrados aplicaban fórmulas propias. Esto incluía la suma de puntos porcentuales fijos por sobre la inflación (inflación + 3% o + 7%), o el uso de tasas activas bancarias que, en contextos de alta volatilidad, disparaban los montos de forma exponencial.

Sturzenegger argumentó que estas prácticas generaban una distorsión: mientras que en la economía real las tasas suelen ser negativas frente a la inflación, en los tribunales se generaban retornos reales que resultaban impagables. «El demandado no tenía manera de preservar el valor del dinero, y mucho menos de obtener un retorno del 3% real», señaló.

Cómo funciona la nueva fórmula con «techo y piso»

La solución técnica diseñada por el equipo de Santiago Bausili en el BCRA propone un sistema de actualización que combina tasas activas y pasivas, pero con límites predefinidos para otorgar previsibilidad:

Toque máximo: La actualización tendrá un techo de inflación + 3% . Se aplicará cuando las tasas de mercado sean excesivamente altas.

La actualización tendrá un techo de . Se aplicará cuando las tasas de mercado sean excesivamente altas. Monto mínimo: Se garantiza un piso de inflación – 3%. Esto evita que, en períodos de tasas reales muy bajas, el monto de la sentencia se licue y perjudique al trabajador o acreedor.

Para garantizar que esta medida se traduzca en una aplicación efectiva, el BCRA pondrá a disposición de abogados y jueces una calculadora automática. La herramienta permitirá computar los montos de forma inmediata y estandarizada, reduciendo el margen de error técnico y la incertidumbre jurídica.

Para el Gobierno, esta medida es un complemento necesario de la reforma laboral. Al fijar reglas claras de actualización, se busca reducir el incentivo para dilatar los procesos judiciales y consolidar un marco de seguridad jurídica que fomente la inversión.