De Jesús María a los Alpes suizos: los ejes del discurso de Javier Milei para su regreso al Foro de Davos

El presidente Javier Milei ya trabaja en los ejes centrales del discurso que brindará en el Foro Económico de Davos, marcando su primera actividad internacional de 2026. En esta nueva edición, el mandatario buscará profundizar su perfil de líder global libertario, centrando su exposición en la defensa de la propiedad privada y un contundente respaldo a la política exterior de Donald Trump, especialmente en lo referido a la crisis en Venezuela.

Desde la Casa Rosada adelantaron que el mensaje tendrá una fuerte carga ideológica y moral. Milei insistirá en que Occidente debe recuperar el «sentido común», basándose en pilares como la familia, las tradiciones y el sistema capitalista. “Someter a pérdidas a una parte de la sociedad por un supuesto bien común en aras de la eficiencia es aberrante”, sostuvo recientemente el jefe de Estado.

Alianza regional y liderazgo de derecha

Más allá de su exposición ante CEOs y líderes mundiales, Milei utilizará la plataforma de Davos para ratificar su intención de liderar una cumbre de referentes de derecha, según detalló Noticias Argentinas.

El objetivo es consolidar un bloque regional con líderes afines, entre los que destacan:

Nayib Bukele (El Salvador)

(El Salvador) Santiago Peña (Paraguay)

(Paraguay) Daniel Noboa (Ecuador)

(Ecuador) José Antonio Kast (Chile)

Para el entorno presidencial, Davos representa la «vidriera fundacional» que permitió al mandatario cobrar relevancia mundial, y planean usar esta oportunidad para reafirmar el rumbo del programa de ajuste y la apertura económica en Argentina.

La agenda y la comitiva oficial

Antes de cruzar el Atlántico, el cronograma del Presidente incluye una escala en el interior del país:

Viernes 16 de enero: visita a Córdoba para asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María .

visita a Córdoba para asistir al . Domingo 18 de enero: partida rumbo a Suiza.

La delegación oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El evento, que se desarrollará bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’, tendrá lugar entre el 19 y el 23 de enero.