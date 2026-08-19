El BID aprobó un préstamo de hasta USD 700 millones para digitalizar los sistemas de salud provinciales

El Gobierno informó que se aprobó un nuevo acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mismo habilita una línea de crédito de hasta 700 millones de dólares con el objetivo de financiar la transformación digital de los sistemas de salud provinciales.

La decisión se comunicó mediante el Boletín Oficial, en el mismo también quedó asentado un primer préstamo para la provincia de Mendoza.

Nuevo acuerdo con el BID

El instrumento central de la operación es el Acuerdo para el Establecimiento de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) N° AR-O0033. El BID se comprometió a poner a disposición de los gobiernos provinciales del país por un plazo de diez años, contados desde la entrada en vigencia del acuerdo.

El objetivo es “contribuir a reducir la carga evitable de enfermedad y muerte en la población bajo la responsabilidad de los sistemas de salud”.

Según lo informado, el primer beneficiario de este soporte financiero de 85 millones de dólares al que denominaron “Proyecto de Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud” es Mendoza.

La medida se hizo pública esta madrugada con el Decreto 757/2026. El escrito confirma el acceso a USD 85 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin principal de financiar la transformación digital del sistema de salud de la provincia. Se apunta a mejorar la oportunidad, integralidad, continuidad y seguridad de la atención sanitaria pública mendocina.

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el BID exigió que el Ministerio de Economía argentino suscriba el acuerdo marco CCLIP (Modelo de Contrato de Garantía) y, además, firme un contrato de garantía por el que el Gobierno nacional afianza las obligaciones que Mendoza asuma ante el organismo multilateral. Al mismo tiempo, el Estado suscribirá con la provincia un contrato de contragarantía para resguardar el crédito público nacional.

La contragarantía, explicaron, incluye una cláusula de débito automático que indica que «el Gobierno de la Provincia de Mendoza autorizará al Gobierno nacional a efectuar las gestiones correspondientes para el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado».

Además, el decreto faculta al ministro de Economía, Luis Caputo, o a los funcionarios que este designe, y al secretario de Finanzas, a suscribir el acuerdo CCLIP y los contratos de garantía y contragarantía. También los habilita a convenir modificaciones que no alteren el objeto, el destino de los fondos, el monto ni el procedimiento arbitral pactado.

Con información de Infobae