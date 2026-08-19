Rolando Figueroa respaldó la reforma del Banco Central que envió Javier Milei al Congreso

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a tender puentes con el Gobierno nacional al respaldar públicamente el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsado por el presidente Javier Milei. La iniciativa, que ya ingresó al Congreso como una de las espadas económicas del segundo semestre, busca blindar la independencia de la entidad monetaria y prohibir de forma definitiva la asistencia financiera al Tesoro.

Para el mandatario neuquino, la discusión no pasa por un prisma ideológico, sino por una «responsabilidad institucional» para frenar la pérdida del poder adquisitivo que afecta a la economía diaria.

“Comparto que le pongamos un límite definitivo a la posibilidad de financiar el déficit público con emisión monetaria. Durante demasiados años se financiaron los desequilibrios del Estado con emisión, y todos sabemos cómo termina esa historia: termina en inflación”, advirtió Figueroa.

La inflación bajo la lupa: «Un golpe directo al bolsillo»

En su análisis de la coyuntura económica, Figueroa puso el foco en el impacto que genera la suba constante de precios sobre los sectores de ingresos fijos en la provincia y el país, marcando una clara diferencia entre quienes tienen acceso al sistema financiero y los trabajadores de a pie.

“La inflación es el impuesto que nadie votó. No está escrito en ninguna ley, no lo discutió ninguna Legislatura y, sin embargo, se cobra todos los meses de la manera más injusta”, disparó.

Y destacó: “El que tiene ahorros, activos o instrumentos financieros puede defenderse. Pero el trabajador que cobra el día cinco, el jubilado y la familia que vive de un ingreso mensual no tienen cómo hacerlo: a ellos la inflación les llega primero y les pega más fuerte”.

Reglas permanentes y el rol de la política

El gobernador remarcó que las reformas estructurales deben trascender las gestiones de turno para generar previsibilidad en los mercados y en la sociedad: “Las reglas tienen que servir para todos. Una regla es buena cuando vale para el gobierno de hoy y también para todos los gobiernos que vengan después”.

En ese sentido, trazó una divisoria clara entre la misión técnica de la entidad monetaria y la responsabilidad de la política en materia de crecimiento: “Generar desarrollo, empleo, producción e inversión es responsabilidad del Estado y de la política. Ahí tenemos que trabajar todos los días. Al Banco Central tenemos que pedirle algo muy concreto: que cuide nuestra moneda”.

Con este guiño al proyecto oficialista, Figueroa busca posicionar a Neuquén como un actor institucional dialoguista en el escenario nacional, en momentos donde la provincia negocia partidas clave para infraestructura, conectividad y el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta.