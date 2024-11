El cepo se flexibiliza más, con la brecha cambiaria en mínimos

La estabilidad del escenario macroeconómico prolonga la continuidad de la convergencia del tipo de cambio, con un dólar “blue» que sigue bajando y cierra la brecha con la cotización oficial que sube al ritmo del crawling peg dispuesto por el gobierno.

La cotización del paralelo cerró este jueves a $ 1.120, con una baja de $ 10 con relación al cierre anterior –en Córdoba $ 1.132.

En tanto, el precio del dólar en el Banco Nación –que se usa de referencia para diferentes tipos de contratos o actualizaciones- quedó en $ 1.028,50, con lo cual la brecha es de 8,5%.

En el promedio de los bancos privados el dólar tiene un valor $ 1.036 con lo cual la diferencia se reduce a $ 7,7%. En tanto, el dólar de exportación “blend” quedó en $ 1.024 y por ende la brecha es de 8,8%. A su vez, con el mayorista que se estableció en $ 1.009, el spread es de 10,5%.

En este escenario, el Banco Central continuó acumulando reservas y hoy compró U$S 11 millones para elevar a U$S 1.611 el acumulado del mes.

Gobierno nacional y la inflación

La rueda tuvo un desempeño acotado porque no hubo mercados de referencia, dado que Wall Street no operó por la Celebración del Día de Acción de Gracias. El volumen operado en el MAE fue de solo U$S 200 millones.

Si bien las brechas están a punto de desaparecer, para el Gobierno nacional no es la única condición que debe cumplirse para el levantamiento del cepo.

El Gobierno aún pretende que la inflación se ubique al menos dos meses más en el orden de 2,5%, para luego reducir el crawling peg al 1% y desmantelar stocks de pesos que aún son una amenaza en caso de liberar el mercado.

En principio, esta intención podría sufrir algún traspié en noviembre y posiblemente también en diciembre.

Las mediciones de consultoras privadas sugieren que la inflación de noviembre estará más cerca de 3% que de 2,5% como aspiraba el gobierno. Un aumento en los alimentos en la última semana habría sido la causa de este nuevo escenario. Puntualmente, la carne está sufriendo un alza en los mostradores del orden de 12%.

Por otro lado, se espera que el próximo domingo el precio de los combustibles sufra una nueva suba, de entre 2 y 3%, acompañando la devaluación oficial. Dado que diciembre es un mes picante en cuanto a inflación por el aumento del consumo, el cronograma para el levantamiento del cepo anunciado por Milei estaría en duda.

En otro orden, pese al feriado en Estados Unidos, la bolsa de Buenos Aires operó con normalidad y añadió una nueva suba de casi 1% que llevó al índice MERVAL a un valor de U$S 2.004.

El Riesgo País se mantuvo en 755 puntos, al no haber operaciones con bonos.

Flexibilización

Pese a la prudencia, el Banco Central avanza con diferentes acciones que paulatinamente van despejando restricciones. Este jueves extendió los plazos que tienen los exportadores de bienes y servicios para liquidar sus divisas y para las empresas que hayan tomado deuda en el exterior.

Además, los importadores de servicios culturales y recreativos tendrán una reducción en el período que debían esperar para poder acceder a dólares a precio oficial para pagarles a sus proveedores.

En la teoría esto reduciría la oferta de divisas y aumentaría la demanda.

A partir de esta norma se extiende a 365 días la obligatoriedad para la liquidación de divisas, según la posición arancelaria.

En el caso de las ventas de soja, maíz y trigo el plazo pasa a 30 días desde la fecha de embarque.

Preocupa el real

En un clima tenso en materia económica, el real brasileño continúa devaluándose. En la rueda de hoy llegó a valer R$ 6,0027 por dólar, para finalmente retroceder y quedar en R$ 5,98.

Si se toma en cuenta el valor de R$ 4,9 que tenía en enero de 2024, la depreciación es de 17%.

El gobierno de Luiz Inacio “Lula” Da Silva anunció un fuerte recorte fiscal de unos US$ 11.800 para los próximos dos años, con la intención de convencer a los inversores sobre su compromiso por mantener en caja las cuentas públicas.

Asimismo, se dispuso una baja de impuesto para sectores con salarios menores a US$ 800. Este movimiento del real añade una presión extra a la economía argentina, ya que el peso atraviesa el ciclo inverso. La apreciación encarece las exportaciones nacionales y facilita la importación desde el vecino país.

La semana próxima el presidente, Javier Milei, participará de una reunión del bloque que se realizará en Montevideo y desde el gobierno advirtieron que plantearán modificaciones en la relación.

Según la visión del gobierno, la actual estructura no favorece a la Argentina y se teme por un nuevo choque con “Lula”.

La representación argentina planteará una mayor apertura comercial, lo cual se estima que será resistido por el principal socio regional.