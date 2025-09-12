El comercio se reinventa: testimonio de Acipan en un nuevo aniversario de Neuquén

En un escenario económico nacional que golpea a los distintos sectores productivos, el comercio neuquino enfrenta caídas en las ventas y nuevos retos vinculados al consumo digital. Desde la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan) remarcan la importancia de sostener el trabajo colectivo y generar herramientas de apoyo a comerciantes y pymes.

“El 54% de los empresarios consultados en Neuquén afirmó que las ventas cayeron en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior”, señaló Daniel González, prosecretario de la entidad.

Uno de los principales desafíos es la creciente competencia del comercio electrónico, que ya representa un 15% del mercado. Frente a esa realidad, Acipan trabaja en una plataforma regional que abarcará desde Zapala hasta Villa Regina.

“Queremos ofrecer una alternativa local que potencie a nuestros comerciantes y que les permita ampliar sus ventas de manera competitiva”, explicó González. El proyecto, que se lanzaría hacia fin de año, incluye acuerdos con instituciones financieras y organismos públicos para garantizar su éxito.

La capacitación es otro de los pilares de la institución. Desde técnicas de venta hasta e-commerce, los cursos gratuitos para asociados buscan brindar nuevas herramientas de adaptación. “Hay comercios que incluso se animan a cambiar de rubro o innovar porque entienden que el contexto exige transformarse”, expresó el dirigente.

En cuanto al vínculo con el Estado, la cámara mantiene una mesa de diálogo constante con el municipio de Neuquén. Allí se abordan temas impositivos, de habilitaciones comerciales y proyectos de fortalecimiento del sector. Un ejemplo es la iniciativa de shopping a cielo abierto, que se implementará en las zonas del Bajo y del Oeste de la ciudad. “Lo importante es que tenemos participación y un diálogo permanente con las autoridades municipales”, valoró González.

