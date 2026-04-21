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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este miércoles 22 de abril en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será para inspección y mantenimiento de la Subestación Transformadora.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz programados de Calf.

Cortes de luz programados de Calf.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este miércoles de abril

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este miércoles será:

  • Horario: De 08:00 a 11:00 h.
  • Zona: Hospital Heller.

Se trata de un corte autorizado por Órgano de Control Municipal. CALF explicó que se realizarán tareas coordinadas con el Hospital para la inspección y mantenimiento de la Subestación Transformadora con el fin de optimizar el servicio.

Se solicita tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes. También resaltaron que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y las áreas mencionadas son aproximadas.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este miércoles de abril

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