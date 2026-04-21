Murió Sandra Poliszuk: dolor en Viedma y en la UNRN y la UNCo por la pérdida de una referente en comunicación

La comunidad de la Universidad Nacional de Río Negro atraviesa horas de dolor tras conocerse el fallecimiento de la docente e investigadora Sandra Poliszuk, una figura clave en el desarrollo académico de la región y referente en los estudios de comunicación en la Patagonia.

El rector Anselmo Torres, junto al vicerrector de la Sede Atlántica, Daniel Barrio, y distintos espacios institucionales expresaron su pesar y acompañaron a la familia en este difícil momento. «Recordaremos su calidez, dedicación y compromiso en la formación de nuevos profesionales«, señalaron desde la casa de estudios.

Una trayectoria marcada por el compromiso

Poliszuk fue docente, investigadora y exconsejera directiva, con una extensa labor en la universidad pública. Desde el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (CIEDIS) destacaron su rol pionero en los estudios de comunicación en la Patagonia, así como su aporte al análisis de las agendas mediáticas, las juventudes y la política.

También fue una referente en el Departamento de Estudios Políticos, donde dejó huella entre docentes, estudiantes y graduados. «Fue una incansable luchadora por la universidad pública», señalaron desde ese ámbito, al tiempo que remarcaron su compromiso profesional y humano.

Reconocimiento en toda la comunidad universitaria

Desde el Complejo Universitario Regional Zona Atlántica (Curzas) subrayaron que su partida deja «un vacío inmenso» en una institución a la que dedicó gran parte de su vida. Su figura fue reconocida no solo por su producción académica, sino también por su ética, su compromiso social y su militancia por los derechos humanos.

Su trayectoria dejó una huella en Viedma y en el ámbito académico de toda la región. Foto: gentileza.

En ese marco, el Curzas declaró tres días de duelo institucional y dispuso la suspensión total de actividades académicas y administrativas el martes 21 de abril desde las 15.

Un legado que trasciende las aulas

Además de su tarea académica, Poliszuk fue una de las impulsoras del espacio de arteterapia del Instituto Multidisciplinario de Oncología, donde también fue despedida con profundo afecto.

Quienes compartieron su camino la recuerdan como una compañera generosa, entusiasta y comprometida, que supo acompañar trayectorias y abrir nuevos espacios de reflexión. Su legado, coinciden desde distintos ámbitos, seguirá presente en la formación de nuevas generaciones y en la defensa de la universidad pública.

La comunidad educativa, colegas y estudiantes la despiden con dolor, destacando su calidez humana y su firme compromiso con la educación, la investigación y la construcción de una sociedad más justa.