Murió Luis Puenzo a los 80 años: adiós al director de cine que le dio a Argentina su primer Oscar con «La historia oficial»

Este martes 21 de abril se confirmó la muerte de Luis Puenzo, el director, guionista y productor que cambió para siempre la historia audiovisual del país. Retirado de la escena pública en el último tiempo por complicaciones de salud, Puenzo deja un vacío imposible de llenar en la cultura nacional.

Su nombre quedó grabado en oro en 1986, cuando «La historia oficial» se convirtió en la primera película argentina en ganar un Oscar. Protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, la cinta fue el primer gran espejo cinematográfico que mostró al mundo el drama de los desaparecidos y la apropiación de bebés durante la última dictadura militar.

El hombre del primer Oscar y la nominación como guionista: su trayectoria en el cine argentino

Junto a la autora Aída Bortnik, Puenzo coescribió y dirigió «La historia oficial». La película no solo fue un éxito de crítica, sino un grito de justicia que recorrió el mundo:

Hito histórico: en 1986 ganó el primer Oscar para el cine argentino como Mejor Película Extranjera.

en 1986 ganó el primer Oscar para el cine argentino como Mejor Película Extranjera. Doble reconocimiento: en esa misma ceremonia, Puenzo y Bortnik hicieron historia al ser nominados también en la categoría de Mejor Guion Original .

en esa misma ceremonia, Puenzo y Bortnik hicieron historia al ser nominados también en la categoría de . Premios de élite: el film también se alzó con el Globo de Oro y fue premiado en el prestigioso Festival de Cannes.

Una carrera entre gigantes: de Gregory Peck a William Hurt

Tras su éxito mundial, Puenzo se convirtió en un director de escala internacional, adaptando grandes obras literarias con elencos de Hollywood:

«Gringo viejo» (1989): Adaptación de Carlos Fuentes, donde dirigió a leyendas como Jane Fonda y Gregory Peck .

Adaptación de Carlos Fuentes, donde dirigió a leyendas como . «La peste» (1992): Basada en la novela de Albert Camus, con un elenco encabezado por William Hurt y Robert Duvall .

Basada en la novela de Albert Camus, con un elenco encabezado por . «La puta y la ballena» (2004): Su regreso al rodaje entre Argentina y España con Leonardo Sbaraglia.

Más allá de las estatuillas, el impacto de Puenzo en la industria fue estructural. En 1994, fue uno de los participantes clave en la redacción de la Ley de Cine (Ley Nº 24.377), la cual estableció la autarquía del INCAA y garantizó el financiamiento que permitió el florecimiento de la producción nacional en las últimas décadas.

Además, presidió el instituto entre 2019 y 2022, reafirmando su vocación por la política audiovisual hasta sus últimos años.