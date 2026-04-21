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Sociedad

Una ciclista grave tras ser atropellada por un camión en Roca: fue trasladada bajo «código rojo» al hospital

Ocurrió este 21 de abril en la intersección de las calles Panamá y Tierra del Fuego. La mujer tiene 37 años.

Redacción

Por Redacción

Grave choque en Roca.

Grave choque en Roca.

En Roca se registró un grave siniestro vial que dejó como resultado a una ciclista en grave estado. El hecho se registró en la zona noreste de la ciudad y según se pudo establecer, del hecho participó un camión con carga.

Grave choque en Roca: cómo fue y qué pasó con la ciclista

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó a Diario RÍO NEGRO que el episodio ocurrió minutos antes de las 10 en las intersección de las calles Panamá y Tierra del Fuego.

La Policía tomó conocimiento cuando recibió una alerta a través del 911 que indicaba que una mujer que circulaba en bicicleta, había sido atropellada por un camión. Al llegar al sitio constataron la veracidad del incidente y alertaron a personal de salud para el traslado urgente de la víctima.

El comisario relató que se pudo determinar que el camión, que transportaba calcáreo, circulaba por calle Panamá en sentido este-oeste y, por razones que aún se investigan, cuando dobló hacia la derecha para tomar la calle Tierra del Fuego, terminó atropellando a la ciclista.

El chofer se percató de la situación debido a que unos transeúntes empezaron a alertarlo y fue ahí cuando detuvo la marcha, sin embargo al bajar del camión se encontró con la mujer ya herida.

González precisó que una de las ruedas duales del transporte afectó a las piernas de las ciclista y por la gravedad de sus lesiones, una ambulancia la derivó bajo «código rojo» al hospital local.


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En Roca se registró un grave siniestro vial que dejó como resultado a una ciclista en grave estado. El hecho se registró en la zona noreste de la ciudad y según se pudo establecer, del hecho participó un camión con carga.

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