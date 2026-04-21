Una ciclista grave tras ser atropellada por un camión en Roca: fue trasladada bajo «código rojo» al hospital

En Roca se registró un grave siniestro vial que dejó como resultado a una ciclista en grave estado. El hecho se registró en la zona noreste de la ciudad y según se pudo establecer, del hecho participó un camión con carga.

Grave choque en Roca: cómo fue y qué pasó con la ciclista

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó a Diario RÍO NEGRO que el episodio ocurrió minutos antes de las 10 en las intersección de las calles Panamá y Tierra del Fuego.

La Policía tomó conocimiento cuando recibió una alerta a través del 911 que indicaba que una mujer que circulaba en bicicleta, había sido atropellada por un camión. Al llegar al sitio constataron la veracidad del incidente y alertaron a personal de salud para el traslado urgente de la víctima.

El comisario relató que se pudo determinar que el camión, que transportaba calcáreo, circulaba por calle Panamá en sentido este-oeste y, por razones que aún se investigan, cuando dobló hacia la derecha para tomar la calle Tierra del Fuego, terminó atropellando a la ciclista.

El chofer se percató de la situación debido a que unos transeúntes empezaron a alertarlo y fue ahí cuando detuvo la marcha, sin embargo al bajar del camión se encontró con la mujer ya herida.

González precisó que una de las ruedas duales del transporte afectó a las piernas de las ciclista y por la gravedad de sus lesiones, una ambulancia la derivó bajo «código rojo» al hospital local.