Neuquén abre en mayo el proceso para licitar 15 nuevas áreas de Vaca Muerta

A más de seis años de la última adjudicación realizada por medio de una ronda de ofertas de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), el gobierno neuquino está a punto de abrir no solo una nueva ronda licitatoria, sino que en esta oportunidad parten de un punto diferencial: el lanzamiento se da a pedido de empresas extranjeras interesadas.

El nuevo proceso, bajo la modalidad de licitación, tiene un nombre más que sugestivo, ya que se llama Ronda 1 2026, dando pie a que pueda haber más rondas licitatorias.

En concreto, la petrolera estatal lo que abrirá en pocos días más es un paquete de 15 áreas que están en su poder como concesionario, pero que no tienen de momento actividad a pesar de ubicarse sobre los recursos de Vaca Muerta.

Según se detalló, los bloques no están en una sola área sino que van desde las cercanías de Añelo, en la zona de más actividad de Vaca Muerta, también habrá bloques en la zona norte de la formación, cerca de Rincón de los Sauces, y en el extremo sur, más cerca de Cutral Co y Plaza Huincul.

Los perfiles de las áreas no fueron detallados, pues para hacer se realiza el proceso de 90 días para que las empresas puedan evaluar cada activo, pero según se supo corresponden en algunos casos a las ventanas productivas del petróleo negro, pasando por el volátil, y hacia el oeste con una mayor concentración de gas y crudo asociado.

Estas áreas no habían sido puestas en oferta por GyP por una razón: en su mayoría no tienen conexiones directas de evacuación de su potencial producción, ya sea oleoductos o gasoductos y es por eso que se priorizaron otros bloques.

Pero el interés de las empresas extranjeras en Vaca Muerta se disparó en los últimos meses, en especial ante el declino de las cuencas shale de los Estados Unidos, en donde empresas especializadas en el fracking como Continental Resources miran con mejores ojos a Vaca Muerta para trasladar su actividad.

Precisamente, el titular de Continental Resouces, Harold Hamm, fue quien manifestó que su compañía quiere ampliar su pisada en Vaca Muerta, y que la falta de gasoductos u oleoductos no es un problema, ya que las empresas especializadas en el midstream de los Estados Unidos también podrían tener interés por trabajar en Vaca Muerta.

El interés final se conocerá el 19 de agosto cuando se abran los sobres de las ofertas de las empresas interesadas en sumarse como socias a GyP en el desarrollo de Vaca Muerta bajo la tradicional modalidad de carry, o acarreo, de la empresa estatal.