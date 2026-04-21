Dos detenidos con cocaína, cannabis y una moto robada en un operativo en Cinco Saltos

La Policía secuestró droga, dinero y un vehículo con pedido judicial durante el operativo en barrio Perón.

Dos hombres fueron detenidos en Cinco Saltos luego de un procedimiento policial que derivó en el secuestro de cocaína, cannabis, dinero en efectivo y una motocicleta con pedido de secuestro vigente por robo. El operativo se realizó el domingo cerca de las 20:30 en inmediaciones de la plaza Carlos Becher y Ramos Mejía, cuando personal de la BMA de Cipolletti y Cinco Saltos realizaba recorridas preventivas en el ingreso al barrio Perón.

Intentaron escapar

Según informaron fuentes policiales, un grupo de personas que se encontraba junto a varias motocicletas huyó al advertir la presencia de los uniformados. Dos de ellos fueron interceptados cuando intentaban escapar en un motovehículo de alta cilindrada.

Durante la requisa realizada con testigos, los efectivos encontraron “importantes cantidades de dinero en efectivo”, teléfonos celulares, una balanza digital y envoltorios con sustancias sospechosas.

Confirmaron cocaína y cannabis

Con intervención de la Fiscalía Federal, personal de Criminalística y Toxicomanía realizó los análisis sobre las sustancias secuestradas. Los test reactivos confirmaron que se trataba de cocaína y cannabis.

Además, al verificar el rodado utilizado por los sospechosos, la Policía constató que tenía un pedido de secuestro activo por robo.

Los dos involucrados quedaron alojados en la comisaría 7, a la espera de la formulación de cargos por infracción a la Ley 23.737. También se iniciaron actuaciones por encubrimiento en relación con la motocicleta.