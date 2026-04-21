Horóscopo chino de hoy, martes 21, según Ludovica Squirru: el Búfalo lidera un día de decisiones y tensiones

El horóscopo chino de este martes 21 llega con una energía particular: la Madera Yin, que invita a la reflexión, el crecimiento interno y las decisiones conscientes. En este contexto, el signo del día es el Búfalo, que aporta estabilidad, esfuerzo y enfoque en lo concreto.

El Ki diario es 5, asociado a cambios inesperados, movimiento y situaciones que pueden alterar la rutina.

El Búfalo toma el control del día

Hoy el Búfalo se posiciona como protagonista, marcando una jornada ideal para ordenar, avanzar paso a paso y tomar decisiones con calma.

Es un buen momento para enfocarse en lo laboral, cerrar pendientes y sostener compromisos.

Energías en tensión: atención con la Cabra

El choque del día se da con el signo de la Cabra, lo que puede generar conflictos emocionales, desacuerdos o sensibilidad excesiva.

Recomendación: evitar discusiones innecesarias y no tomar decisiones impulsivas.

Afinidades que potencian la jornada

Los signos que mejor fluyen con la energía del día son:

Rata

Búfalo

Tigre

Dragón

Serpiente

Mono

Gallo

Chancho

Para ellos, es una jornada con mayor facilidad para avanzar, conectar y concretar.

Consejo del día

La energía favorece las acciones con propósito, especialmente aquellas ligadas a lo colectivo.

Buen día para hacer servicio social o ayudar a otros.

Evitar casamientos o mudanzas, ya que no es una jornada ideal para decisiones estructurales.



La clave de este martes está en el equilibrio: avanzar sin apurarse, escuchar más y actuar con intención. El Búfalo guía el camino, pero cada signo deberá encontrar su propia forma de adaptarse a una energía que pide calma y conciencia.