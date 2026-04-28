Federico Sturzenegger enviará al Congreso una ley para desregular el mercado inmobiliario en junio

El gobierno de Javier Milei ya le puso fecha al próximo paso en su agenda de reforma económica. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, confirmó que en junio enviará al Congreso un paquete legislativo diseñado para quitar las trabas que hoy encarecen las operaciones inmobiliarias. El anuncio se dio en el marco del Data Day 4, donde el funcionario aseguró que el objetivo principal es ampliar la competencia y reducir el peso del Estado en las transacciones privadas.

Durante su exposición en la Universidad Católica Argentina, Sturzenegger fue tajante al señalar que la estructura actual de los colegios profesionales representa un problema para el mercado cuando excede su función de control de matrícula. Según el ministro, estas instituciones suelen fijar aranceles mínimos y restricciones que impiden que un profesional pueda cobrar menos por sus servicios, generando distorsiones que terminan siendo trasladadas al precio final que paga el ciudadano.

El impacto en los costos y la construcción

La iniciativa legislativa no solo se limitará a la actividad de los brokers, sino que buscará barrer con lo que el ministro denominó «costos ocultos» del desarrollo inmobiliario. Sturzenegger describió un esquema actual plagado de cargas, tasas y honorarios obligatorios que impactan en cada etapa del proceso constructivo. Para el Gobierno, la eliminación de estas trabas es la llave para mejorar la accesibilidad a la vivienda y dinamizar un sector que consideran estratégico para la recuperación económica.

En este sentido, la nueva normativa contemplará tres ejes fundamentales para transformar la actividad:

Desregulación del corretaje: se buscará permitir nuevos modelos de negocios y eliminar la obligatoriedad de aranceles fijos para fomentar la competencia entre profesionales.





se buscará permitir nuevos modelos de negocios y eliminar la obligatoriedad de aranceles fijos para fomentar la competencia entre profesionales. Defensa de la competencia: una nueva ley definirá con precisión los límites de los colegios profesionales para evitar prácticas corporativas que encarezcan el servicio.





una nueva ley definirá con precisión los límites de los colegios profesionales para evitar prácticas corporativas que encarezcan el servicio. Reducción de cargas administrativas: se apunta a simplificar los procesos de escrituración y eliminar tasas que hoy actúan como un impuesto indirecto sobre la propiedad.

Vaca Muerta y el nuevo mapa inmobiliario

Para la región, un dato relevante fue la mención de Sturzenegger sobre los cambios en la geografía de la demanda inmobiliaria. El ministro destacó que el crecimiento de sectores como la energía está desplazando el interés hacia zonas con alto potencial productivo. En ese contexto, mencionó específicamente el eje Neuquén-Añelo-Vaca Muerta como el ejemplo máximo de una zona que requiere una oferta habitacional moderna y flexible para acompañar el desarrollo económico.

Hacia el cierre, el funcionario vinculó este proceso con el resurgimiento del crédito hipotecario. Sostuvo que, con la baja de la inflación, los bancos se verán obligados a captar ahorros de largo plazo y ofrecer financiamiento real. «El día que el banco le pague al ahorrista un retorno razonable, ese dinero va a volver y se va a transformar en hipotecas», concluyó, anticipando una etapa donde el sector inmobiliario dejará de ser solo un refugio de valor para convertirse nuevamente en un mercado de acceso masivo.