El dólar blue baja por segundo día seguido tras la recompra de bonos

La cotización del dólar blue baja $4, para venderse a $374 en el mercado paralelo y sumar la segunda jornada consecutiva con tendencia negativa.

La divisa informal había alcanzado el martes último un precio récord, de $379, pero tras el anuncio del Ministerio de Economía de rescatar deuda por más de US$ 1.000 millones acumula una baja de $5. Ahora, la brecha entre el blue y el dólar oficial mayorista llega a 104,2%.

En cuanto a los dólares financieros -que se desplomaron en la rueda anterior luego del anuncio del ministro Sergio Massa– cotizan este jueves con una ligera suba: el contado con liquidación lo hace a $340,71 y el MEP o Bolsa, a $339.

Por su parte, el dólar minorista se vende a un promedio de $190,34, el ahorro a $312,26 y el turista (que se mantiene como el más caro del mercado) a $379,92.

Durante la jornada anterior, el Banco Central debió resignar reservas ante la demanda del mercado y vendió alrededor de US$ 52 millones, con lo cual el saldo del mes ronda un resultado positivo de US$ 205 millones.

Cómo cotizaron el dólar CCL y el MEP

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un leve incremento de 0,2%, a $352,66; mientras que el MEP baja 2,2%, a $332,83, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 30 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $183,11.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $247,25 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $313,81

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $332,83, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $380,38.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 200 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 21 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 307 millones.