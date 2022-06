El dólar blue sube 5 pesos y el riesgo país sigue arriba de 2200 puntos

El dólar blue o informal cotiza esta tarde a $221, con una suba de 1,4%, mientras que el denominado “solidario” se ubicaba en $212,82, de acuerdo con un relevamiento entre las principales casas o operadores de mercado de la city porteña.

El dólar paralelo subió $5, recuperando las bajas que registró en las dos últimas jornadas y amplia la brecha a 78% respecto al oficial mayorista y 71% con el minorista.

En lo que va de junio, el dólar blue sube $14, lo que representa su mayor aumento mensual en el año, luego de terminar mayo en los $207 y llegar al récord de $224, una semanas atrás.

En ese contexto, el riesgo país de la Argentina que mide el MSCI de la banca Morgan estaba en 2205 puntos básicos, volviendo a retomar la tendencia alcista.

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $128,98, con una suba de 79 centavos en relación con el jueves.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 1%, a $ 239,80; mientras que el MEP cae 1,2%, a $ 230,35, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 75 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $123,67.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $167,67 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $212,82.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 10 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 425 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 4 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 420 millones.