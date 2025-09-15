El dólar inició la semana en alza y cerró en $1.475, cercano al techo de la banda cambiaria

En una jornada marcada por la volatilidad, el dólar subió en todos los segmentos y la cotización oficial cerró en $ 1.475, con un alza de $ 10 con relación al último cierre.

En tanto, el precio mayorista quedó en $ 1.458/1.467, que representa una suba de $ 14 frente al valor previo del viernes 12.

De esta forma, el dólar mayorista quedó a solo $ 6 del techo de la banda cambiaria que es de $ 1.473. Si el precio de la divisa llega a ese valor, el Banco Central puede intervenir vendiendo dólares de los girados por el FMI y que se encuentran en el activo de la autoridad monetaria.

Con la apertura de las negociaciones, enseguida la cotización del dólar oficial saltó a $ 1.480 y hubo operaciones mayoristas en $ 1.470.

Según comentaron operadores de mercado, a ese precio aparecieron ofertas que descomprimieron parcialmente el precio y lo llevaron hasta $ 1.457, pero finalmente repuntó. En paralelo al rally alcista, en las pantallas aparecieron posturas en el techo de la banda que se sospecha fueron realizadas por el Banco Central, pero no llegaron a ejecutarse.

De todas formas, es una prueba de que el mercado “testeó” la fortaleza del techo de la banda y la respuesta fue que por el momento hay interesados privados en vender unos pesos por debajo de ese valor.

No obstante, la constante presión ascendente puede provocar que en los próximos días ese precio máximo se perfore y el BCRA tenga que salir a vender dólares.

Cabe recordar que dentro de la banda la intervención debe realizarse con dólares del Tesoro Nacional comprados con pesos del superávit, tal como quedó establecido en el acuerdo con el FMI.

La cotización para ahorristas cerró en un rango de $1.430 a $1.480, con leves variaciones según la ciudad

En la plaza financiera, el MEP pasó a $ 1.479, mientras que el Contado con Liquidación se ubicó en $ 1.488.

El precio del dólar para los ahorristas siguió la línea para cerrar en $ 1.430/1.480. El “blue” lo hizo en $ 1.425/1.455; en Córdoba $ 1.470.

La desconfianza del mercado financiero sobre la evolución de la economía argentina se ve en la huida de los inversores de los títulos públicos.

De allí que en la jornada de este lunes sufrieron otra profunda baja de hasta 6%, que dejó al Riesgo País al borde de los 1.200 puntos básicos.

Las medidas que deberá tomar el gobierno para encarrilar la situación hace dudar a los inversores de la capacidad del gobierno para reunir los dólares necesarios para pagar los vencimientos de 2026, que comienzan en enero con U$S 4.500 millones.

En tanto, el MERVAL de la Bolsa de Buenos Aires cae otro 0,4% y ya acumula en el año una merma de 30%. A su vez, los ADRs en Nueva York operan mixtos.

Según los analistas, la tensión en el mercado financiero se mantendrá hasta las elecciones del 26 de octubre, dado la incertidumbre que generan los cambios que pueden producirse luego de esa fecha.

El gobierno tiene a favor la posibilidad de obtener un buen resultado que modifique la expectativa política y económica de cara a los dos años que le quedarán de mandato.

A su vez, fortalecería su posición la sanción de un presupuesto consensuado con las provincias y equilibrado, lo cual mostraría una hoja de ruta más clara.

Corresponsalía Buenos Aires