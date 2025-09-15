Mercado cambiario: así abre el dólar en bancos este lunes 15 de septiembre 2025

Tensión en el mercado cambiario: este lunes 15 de septiembre 2025, el dólar inicia la semana con una fuerte presión al alza tras el importante salto registrado el último viernes. Con la mirada puesta en la cotización del dólar blue y los tipos de cambio financieros, la política económica se prepara para un día clave. Seguí acá todas las fluctuaciones de hoy.

Las cotizaciones iniciales del dólar de este lunes 15 de septiembre 2025 son:

Dólar Blue: $1.425 para la venta

$1.425 para la venta Dólar Oficial: $1.460 en el Banco Nación

$1.460 en el Banco Nación Dólar MEP: $1.464,46

$1.464,46 Dólar CCL: $1.475,32

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en el inicio de la jornada cambiaria, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: lunes 15 de septiembre 2025

El dólar en Banco Nación inicia su actividad cotizando en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, este lunes 15 de septiembre 2025.

Actualmente, todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren las operaciones del dólar este lunes 15 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1415 1465 Banco Nación 1410 1460 Banco ICBC 1395 1467 Banco BBVA 1415 1465 Banco Supervielle 1423 1473 Banco Ciudad de Bs As 1405 1465 Banco Patagonia 1410 1460 Banco Santander 1435 1475 Banco Galicia Más 1420 1470 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1410 1475 Banco Piano 1415 1475 Banco BPN 1405 1475

Por su parte, el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre su actividad cotizando en $1.405 para la compra y $1.475 para la venta, sobre el techo de la banda.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: lunes 15 de septiembre 2025

El dólar blue comienza su actividad este lunes 15 de septiembre 2025 cotizando en:

Para la compra: $1.405

Para la venta: $1.425

Por su parte, los dólares financieros operan este lunes 15 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.464,46

Dólar CCL:

Apertura: $1.475,32

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1.904,50 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.