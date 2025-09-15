Pablo Wende en Río Negro Radio: «Las claves de la semana son el presupuesto y el dólar»

El economista Pablo Wende brindó su columna semanal en Río Negro Radio, en la que hizo un breve repaso de los temas políticos y económicos más significativos de la semana que inicia, entre los que sobresalen la presentación del Presupuesto 2026 y la dinámica del dólar.

Respecto al Presupuesto 2026 que será presentado en la jornada de hoy al Congreso de la Nación, el especialista explicó que «Javier Milei está gobernando con el presupuesto de Massa, porque nunca hubo realmente Presupuesto. Lo presentó, el Congreso no lo trató y quedó ahí. Eso es algo muy anómalo. Hoy lo que se va a conocer son los lineamientos generales» de lo que sería el primer presupuesto propio de la gestión Milei.

El Presidente anunciará esos lineamientos en primera persona con un mensaje por cadena nacional, que sería grabado alrededor de las 17 horas, y emitido desde las 21 horas. Al respecto Wende resaltó que «ya en el acuerdo con el Fondo Monetario está estipulado cuál es el superávit. Este año, 2025, vamos a un superávit mayor al previsto con el Fondo Monetario, que era 1,3% y finalmente va a ser 1,6%. El año que viene hay que saltar a 2,2%, o sea, más superávit».

En relación a la posibilidad de que el Congreso acompañe este año la aprobación del presupuesto, el especialista remarcó la complejidad política que atraviesa el gobierno libertario. «El punto será la letra chica del presupuesto, por dónde pasa el recorte de gasto para llegar a un superávit primario del 2,2%. La verdad no está fácil proponerlo y que el Congreso lo apruebe en un momento muy complejo desde el punto de vista económico, muy tensionado políticamente. Es un gobierno que está muy complicado después del resultado electoral del domingo pasado», afirmó Wende.

La proyección de inflación para 2026 y el tipo de cambio que espera tener el gobierno a fines de 2026, los dos datos más relevantes a conocer en el proyecto de ley de presupuesto que se presentará hoy.

Wende indicó además que los dos datos más importantes para conocer en el proyecto de ley que presentará hoy el Poder Ejecutivo, son la proyección de inflación para 2026 y el tipo de cambio que espera tener el gobierno a fines de 2026. Se espera que ambos datos estén en línea con lo proyectado en el acuerdo con el FMI.

Por otra parte, el economista refirió a la expectativa que atraviesa al mercado al inicio de la semana, con el tipo de cambio virtualmente ubicado sobre la banda superior de flotación, y el Banco Central (BCRA) ante la necesidad de comenzar a vender reservas para defender el precio máximo.

El economista explicó que en el acuerdo con el Fondo Monetario, el techo de la banda se actualiza un 1% por mes. La banda superior empezó a $1.400 en el mes de abril y el viernes pasado ya estaba en $1.472. Señaló además que la semana pasada el dólar se ubicó en $1.465 y el mayorista a $1.435.

Pablo Wende. Columnista económico de Río Negro Radio.

«El viernes pasado el Banco Central puso sobre la mesa una oferta de US$300 millones a $1.472, no le compró nadie ese precio y yo creo que así se va a mantener. El Banco Central, va a decir, nosotros tenemos los dólares, al que quiere comprar al precio del techo de la banda lo ofrecemos», explicó Wende.

Agregó además que «la idea es que el mercado no testee y que el Central no precise vender esos dólares. Lo que pasa es que faltan muchas semanas hasta el 26 de octubre, y el mercado está muy nervioso, los inversores buscan cobertura y estamos muy cerquita del techo de la banda».





Escuchá la columna completa de Pablo Wende en Río Negro Radio.