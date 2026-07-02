El dólar oficial cedió levemente y crecen las expectativas para el semestre

El dólar oficial retrocedió por primera vez en cinco jornadas, se mantuvo cerca de máximos anuales y amplió la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) al 5,5%.

El dólar oficial frenó su racha alcista, pero sigue cerca de máximos del año

En el segmento mayorista, el tipo de cambio descendió $1 (0,1%) a $1.488 para la venta. A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) se sostuvo a $1.510 para la venta.

De esta manera, el dólar tarjeta se ubicó a $1.963. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial marcó un promedio ponderado en los $1.512,55 para la venta.

La distancia con el techo de la banda cambiaria ($1.809,35) se ubicó a 21,3%. El monto operado en el segmento de contado fue de casi US$ 558 millones. Junio registró la mayor suba mensual del año para el dólar oficial, de un 5,3%.

Este escenario reabrió el debate sobre cuál será la dinámica cambiaria durante el segundo semestre. Por su parte, los contratos de futuros marcaron mayoría de avances por hasta 0,1% en los tramos de 2026.

El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.508 para fines de julio y en torno a $1.651 para el cierre de diciembre. En total, se operaron unos US$ 1.382 millones en la jornada.

Especialistas estiman que el segundo semestre podría arrancar con oferta de divisas si el tipo de cambio motiva a liquidar nuevos granos.

Entre los paralelos, el MEP opera a $1.522,16, mientras que el CCL lo hace a $1.569,95. En tanto, el dólar blue continúa a $1.525 para la venta.

En el mercado, sin embargo, la expectativa sigue siendo la de un ajuste gradual antes que un salto discreto.

Los contratos de dólar futuro continúan reflejando esa visión: descuentan un tipo de cambio mayorista cercano a los $1.655 hacia diciembre, muy por debajo del techo de la banda cambiaria vigente.

El fortalecimiento del dólar a nivel global, impulsado por un tono más restrictivo de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, volvió a presionar sobre las monedas emergentes, incluida la argentina.

A nivel local también influyó el reacomodamiento de la liquidez en pesos luego de las operaciones de absorción realizadas por el BCRA durante junio, lo que modificó parcialmente la dinámica del mercado cambiario.

NA