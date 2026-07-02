El Gobierno nacional midió el impacto del dólar a $1.510 y descartó efectos determinantes

El Gobierno aseguró que la suba del dólar no tendrá efectos "determinantes".

El Gobierno nacional realizó un análisis del comportamiento reciente del mercado cambiario tras encadenar una serie de jornadas con leves alzas. Luego de que el dólar minorista tocara los $1.510 en la pizarra oficial, las autoridades descartaron que este reacomodamiento tenga un impacto profundo o desestabilizador en la macroeconomía interna.

Según consignó Infobae, la lectura oficial señala que la dinámica alcista responde de forma directa a factores exógenos del mercado internacional y no a desequilibrios monetarios locales. En los pasillos de Balcarce 50, los funcionarios técnicos explicaron la raíz global del fenómeno cambiario.

Los argumentos técnicos detrás del análisis oficial

Para fijar la posición de la gestión, el equipo económico respaldó la lectura de que las cotizaciones actuales se mantienen bajo control. Se remarcó que el mercado se encuentra muy lejos de ambos márgenes de la banda cambiaria vigente.

El diagnóstico de situación del Ejecutivo se apoya en tres variables clave:

Depreciación acompañada. Desde el Ministerio de Economía argumentan que el peso argentino no hizo más que acompañar la tendencia de devaluación que sufrieron el resto de las monedas emergentes frente a la firmeza global del dólar.

Agregados bajo control. Las autoridades destacan que la liquidez y los agregados monetarios están corriendo muy por debajo de los índices de precios, lo que quita presión real al mercado.

Expectativa de desinflación. El análisis oficial se da en un contexto donde tanto las consultoras privadas como el propio mercado esperan una desaceleración de la inflación para el corto plazo, debilitando los fundamentos de una corrida.

“El dólar estadounidense se fortaleció respecto a otras monedas. No es algo que pasa acá, sucede en todo el mundo y eso se siente en mercados emergentes como el de Argentina”, le dijo un funcionaro en off a Infobae.

La intervención del Banco Central en el mercado de futuros

Pese a minimizar la urgencia del salto, el Banco Central (BCRA) comenzó a actuar de manera preventiva a través de canales financieros alternativos. La premisa de la entidad fue contener la inercia de las cotizaciones paralelas y el mayorista sin la necesidad de salir a rifar reservas en operaciones de venta directa.

Para lograr este objetivo, la autoridad de control apeló a dos herramientas financieras estratégicas:

Contratos de dólar futuro. La entidad concentró sus operaciones en el segmento con vencimiento a fines de julio para fijar una pauta de precios de referencia clara y aplacar la especulación.

Letras dollar-linked. Se reactivó la colocación de estos títulos del Tesoro que ajustan de forma directa por la evolución del tipo de cambio oficial, ofreciendo una cobertura atractiva para los inversores en pesos.

Baja de inflación y el regreso del crédito privado

El Gobierno nacional mantiene la mirada fija en el mediano plazo y ratificó que el verdadero dinamizador de la economía de cara al escenario electoral será la normalización del sistema financiero. Al respecto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, enfatizó que la recuperación de la actividad y del consumo llegará de la mano de la estabilidad de precios.

“Nosotros creemos que el crédito va a volver cuando le ganemos la batalla a la inflación; a medida que va bajando la tasa de inflación, van bajando las tasas de interés, cuando bajan las tasas de interés, recuperamos actividad económica, inversiones, también recuperamos el consumo”, aseguró Ravier.

Ravier adelantó que el equipo económico prevé perforar la inercia del mercado tras registrar un último índice del 2,1%. En el corto plazo, las proyecciones oficiales estiman que el próximo dato de inflación logrará romper el piso del 2% mensual.

La urgencia por recuperar las herramientas de financiamiento responde a una fuerte preocupación política por la tasa de mora de los privados. Según un informe de la consultora 1816, la irregularidad en los pagos continuó creciendo en mayo y afecta a 4 de cada 10 jóvenes menores de 35 años con préstamos activos.

Los analistas señalaron que el impacto directo en el PBI será bajo debido a que el tamaño actual del crédito en la economía argentina es muy pequeño, lo que permitirá que la actividad económica continúe mostrando signos de crecimiento durante los próximos 12 meses.