¡Atención Colapinto! El director de Alpine confirmó mejoras para el GP de Países Bajos

Colapinto regresa a la acción tras casi un mes de la carrera en Hungría.

Este viernes regresa la Fórmula 1. Tras el receso de verano, la máxima categoría volverá a correr tras casi un mes de inactividad. En el Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto regresará a las pistas y buscará meterse nuevamente en la zona de puntos.

Será un fin de semana importante para el argentino, ya que podría definir su futuro para la temporada 2027. En la previa, Steve Nielsen, director de Alpine, confirmó que habrá mejoras en un momento delicado de la temporada para la escudería francesa.

En diálogo con Motosport, Nielsen remarcó cuál será el objetivo en lo que resta de la temporada: «Estamos en una estrecha lucha por el campeonato y si somos capaces de aportar rendimiento a nuestro coche podremos lograr nuestro objetivo a finales de año».

Colapinto buscará mejorar el 15° lugar en el Gran Premio de Hungría, la última carrera antes del parate.

Cabe aclarar que Alpine fue superado por Racing Bulls en Hungría y actualmente está 6° en el campeonato de constructores, a solo 5 puntos (66 a 61).

Además, el director adelantó el paquete de mejoras para esta carrera: «Tenemos algunas actualizaciones disponibles este fin de semana, las cuales probaremos en el coche durante las prácticas previas a la clasificación para la carrera Sprint».

También remarcó que buscarán la mejor versión del auto: «El plan es traer más mejoras a medida que podamos. Y con suerte será suficiente para ponernos en la lucha en pista para sumar la mayor cantidad de puntos posible»

Según The Race, Alpine no ha detallado públicamente los componentes específicos del paquete, aunque los problemas identificados durante la primera parte del año apuntan a un desequilibrio aerodinámico que fue marcado por Colapinto y Gasly luego de varias carreras.

Lo concreto es que Colapinto buscará volver a sumar en Zandvoort por séptima vez en el año. Por el momento, está 12° en la clasificación de pilotos con 19 puntos.

La gran novedad de este fin de semana será la baja de último momento de Isack Hadjar. El piloto francés de Red Bull no estará presente por una lesión de muñeca y su reemplazo será Liam Lawson. Por tanto, la butaca del neozelandés en Racing Bulls será ocupada por Yuki Tsonoda, el japonés que se quedó sin butaca en esta temporada.

Los horarios del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Entrenamiento Libre 1 – 7:30

Clasificación Sprint – 11:30

Sábado 22 de agosto

Carrera Sprint (24 vueltas) – 7:00

Clasificación – 11:00

Domingo 23 de agosto