El dólar oficial cerró en $1.510, con baja del riesgo país y mercados mixtos

El dólar oficial en el Banco Nación cerró la tercera rueda de la semana con una suba del 0,69% y para la venta se ubicó el día en los $1.510. En tanto que el riesgo país bajó y culminó el día en los 421 puntos básicos.

El dólar oficial subió a $1.510 y el riesgo país bajó

El dólar oficial en el Banco Nación había abierto la jornada de este miércoles 1° de julio a $1.450,60 para la compra y $1.502,09 para la venta antes de la apertura.

El dólar blue cerró para compra en $1.505 y para la venta en los $1.525; por su lado, el dólar MEP lo hizo en $1.517,20 y $1.521,20 respectivamente; el contado con liquidación operó para la compra en $1.568,80 y finalizó a la venta en los $1.570,60. Por último, el dólar tarjeta cerró en los $1.963 para la venta.

Por otro lado, las acciones de Estados Unidos operaron con movimiento compuesto durante la jornada al momento en que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, disertaba en un panel internacional. Sus palabras estaban en el centro de la escena en busca de datos sobre los futuros movimientos de las tasas de interés en Estados Unidos.

De esta forma, el Dow Jones de Industriales, uno de los principales indicadores de las bolsas de Nueva York, revalidó su máximo histórico, con una suba del 0,2%, arriba de los 52.400 puntos. En tanto que el Nasdaq, donde el ascenso del 10% para las acciones de Meta se destacó, descontó el 0,6%.

Por su lado, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires cayó el 0,4%, en los 3.140.000 puntos, tras haber logrado un avance del 4% en pesos y 2% en dólares durante el primer semestre del año 2026.

En cuanto a los ADR y acciones de compañías argentinas, los cuales se negocian en dólares y en Wall Street, los números fueron dispares. En este caso, los ganadores fueron Globlant, que, aunque sostiene su caída en 53% el presente año, logró dar el salto en 7,5% y Mercado Libre, con el ascenso de 2,9%.

Por otro lado, los bonos soberanos en dólares, tanto globales como bonares, avanzaron, en promedio, el 0,2% y el riesgo país de JP Morgan cerró en los 421 puntos básicos.

Con información de NA