Dólar hoy: qué pasa con el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL tras el arranque del segundo semestre

Dólar hoy: qué pasará con el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL tras el arranque del segundo semestre.-

La city financiera argentina pone en marcha sus operaciones este miércoles 1 de julio 2026, inaugurando formalmente el segundo semestre del año bajo un escenario de marcada previsibilidad cambiaria y consolidación de metas fiscales.

De acuerdo con los últimos informes emitidos por el Banco Central (BCRA), la estabilidad del sistema monetario ingresa a esta nueva etapa respaldada por una consistente absorción de liquidez y un stock de reservas internacionales que otorga espaldas suficientes a las autoridades.

En este marco de ordenamiento macroeconómico, el dólar oficial continúa funcionando como la principal referencia de costos para la economía real, mientras que las cotizaciones del dólar MEP y el dólar CCL inician la jornada sin presiones alcistas en los mercados bursátiles secundarios.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 1 de julio 2026

El dólar oficial arranca la rueda de este miércoles 1 de julio 2026 en las pizarras del Banco Nación (BNA) a:

$1.450 para la compra.

$1.500 para la venta, convalidando el deslizamiento técnico infinitesimal pautado por la autoridad monetaria para dar inicio al nuevo mes.

Por su parte, el dólar tarjeta, indicador de referencia obligada para el cálculo de consumos en el exterior y el pago de plataformas de streaming de origen extranjero, se posiciona en los:

$1.950.

Según los criterios de transparencia del BNA, estos niveles estables para el dólar oficial minorista siguen proveyendo un marco indispensable de certezas para el desarrollo de los contratos comerciales vigentes.

Una a una, las cotizaciones de los bancos este miércoles 1 de julio 2026: ¿a cuánto cotiza en Banco Nación?

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1450 1500 Banco Nación 1450 1500 Banco ICBC 1435 1495 Banco BBVA 1455 1505 Banco Supervielle 1455 1510 Banco Ciudad de Bs As 1440 1500 Banco Patagonia 1455 1505 Banco Hipotecario 1460 1500 Banco Santander 1455 1505 Banco Credicoop 1450 1500 Banco Macro 1445 1505 Banco Piano 1455 1510 Banco BPN 1440 1510

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 1 de julio 2026

En el segmento bursátil y de títulos públicos, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.520, operando en un rango de bajísima volatilidad que es capitalizado por los pequeños ahorristas locales.

En sintonía, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.555, consolidado firmemente por debajo de sus techos previos como la vía formal predilecta de las grandes empresas para canalizar obligaciones comerciales corporativas de escala internacional.

La calma simultánea, observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, responde directamente a la vigencia de tasas de interés reales competitivas y a las operaciones de esterilización instrumentadas por el Palacio de Hacienda.

Rendimiento cambiario de la víspera: el balance del último día de junio

La jornada de ayer, martes 30 de junio 2026, marcó la clausura del primer semestre con un volumen sostenido de operaciones institucionales por el cierre de balances corporativos. En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista cerró el mes con microajustes administrados dentro de los parámetros previstos.

Por su parte, los segmentos bursátiles mostraron un comportamiento maduro: el dólar MEP contuvo sus oscilaciones operativas y el dólar CCL finalizó el periodo consolidado en la zona de los $1.545, asimilando de forma ordenada la inyección estacional de pesos del medio aguinaldo.

En contraposición, el circuito informal acusó el desarme de posiciones previas, llevando al dólar blue a iniciar una nueva jornada en calma:

$1.495 para la compra.

$1.515 para la venta, manteniendo una brecha general en un dígito.

Análisis de perspectivas: horizontes de estabilidad para el mercado cambiario

Al trazar el análisis técnico sobre el comportamiento proyectado para el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL de cara al nuevo ciclo que comienza, los especialistas de la City destacan la resiliencia del frente monetario.

La finalización de los compromisos de mitad de año y de la alta demanda estacional de pesos, para salarios, abre paso a una etapa donde se prevé una menor volatilidad en los mercados financieros secundarios.

Los analistas coinciden en que la estrategia combinada del BCRA y el Ministerio de Economía ha sido eficiente para evitar ruidos devaluatorios imprevistos, permitiendo que el rendimiento cambiario ingrese al segundo semestre de 2026 libre de presiones estructurales y con expectativas inflacionarias contenidas.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: a cuánto se vende en la Patagonia

Miércoles 1 de julio 2026. En Neuquén, el dólar oficial inicia sus operaciones en el Banco Provincia a:

$1.440 para la compra.

$1.510 para la venta.

Miércoles 1 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se consigue en Banco Patagonia a: