El dólar se dispara y rompe una nueva barrera: supera los $1.400 para minoristas

El precio del dólar al que pueden acceder los ahorristas minoristas en los bancos es en promedio de $1,370 para la compra y $1.400 para la venta, con tendencia al alza desde el inicio de las operaciones de este lunes.



La plaza financiera y cambiaria muestra una marcada inquietud por la situación política, pero también por movimientos poco claros del Ministerio de Economía que generan incertidumbre y activan las decisiones de cobertura en moneda extranjera.

La cotización oficial en el Banco Nación avanza $ 30 y es de $ 1.350 y $ 1.390 para ambas puntas.

Con la misma tónica se mueve el dólar mayorista que opera en $ 1.371 y $ 1.380 respectivamente. A su vez, el MEP salta a $ 1.381 y el Contado con Liquidación a $ 1.383.

En tanto, el “blue” cotiza a $ 1.350 y $ 1.370.

El fin de semana del dólar: venta para frenar su escalada por parte del ministerio de Economía

Durante el fin de semana se conocieron análisis que concluían que el Ministerio de Economía había vendido dólares para frenar su escalada. Distintas consultoras detectaron una coincidencia entre la caída de depósitos del Tesoro en el Banco Central y una suba de los depósitos en pesos.

Los cuestionamientos se intensificaron en la conversación pública a través de redes sociales, donde el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, eludió responder acerca de si el Tesoro efectivamente vendió dólares dentro de la banda. El funcionario solo eligió contestar algunos cuestionamientos, con un sesgo de desacreditar a sus interlocutores.

En la mañana de este lunes surgió una nueva versión de que el Tesoro le habría vendido los dólares a la provincia de Buenos Aires que tenía que comprar para pagar un vencimiento.

Desde Economía tampoco se pronunciaron sobre esta posible operación. En caso de ser cierta, con esta maniobra el Tesoro habría impedido que Buenos Aires demande una importante cantidad de dólares en el mercado, lo cual hubiese presionado sobre su precio.

A estos temas no aclarados se le sumó la incertidumbre política, producto del mal resultado del domingo en las elecciones en Corrientes y encuestas que muestran un resultado lejos del esperado por la Casa de Gobierno para el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.