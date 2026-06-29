El dólar subió otra vez y alcanzó su valor más alto en ocho meses este lunes 29: el trasfondo de la presión cambiaria

El dólar mayorista volvió a cerrar en alza este lunes, alcanzando un valor de $1.481,50, lo que representa su cotización más elevada desde el 3 de noviembre de 2025. La suba, de 4,50 pesos respecto a la rueda previa, se produjo en un marco de actividad intensa para el segmento de contado, que registró operaciones por un monto de 818 millones de dólares. Con este movimiento, la divisa acumula una ganancia del 5,2% en lo que va de junio.

Por su parte, el dólar al público en el Banco Nación se mantuvo en $1.495 para la venta, alcanzando su nivel más alto desde el 5 de enero. En el mercado informal, la cotización del blue experimentó una leve retracción de cinco pesos, finalizando la jornada a $1.51, aunque conserva una ganancia mensual del 5,6%.

A pesar del deslizamiento alcista en el mercado oficial, el Banco Central (BCRA) aún mantiene una distancia significativa respecto al techo del esquema de bandas cambiarias fijado en 1.805,38 pesos, situándose un 21,9% por debajo de dicho límite.

La atención del mercado se mantiene centrada en la capacidad de la entidad para seguir acumulando reservas en un contexto donde el ritmo de compras diarias se ha moderado frente a los niveles iniciales del mes.

El análisis de los expertos: el trasfondo de la presión cambiaria en junio

La dinámica cambiaria ha generado una serie de diagnósticos técnicos sobre la sostenibilidad de este sendero.

Para el analista Salvador Di Stefano, el factor crítico reside en el comportamiento de los exportadores: «Un dólar más alto alivia la iliquidez, pero al campo no se le mueve un pelo. Faltan liquidar unos 33.900 millones de dólares entre soja y maíz«, sentenció en contacto con Infobae, aunque destacó que el BCRA no se muestra incómodo con este precio mientras continúe su estrategia de compras, habiendo superado los 11.000 millones de dólares en la gestión.

Desde otras consultoras, el enfoque se desplaza hacia las presiones externas y financieras. Según Invecq Consultora Económica, el «fortalecimiento del dólar a nivel global» —con una suba del 2,5% en el índice DXY— ha ejercido una presión directa sobre las monedas de toda la región, fenómeno que no ha dejado exenta a la Argentina.

En línea con esto, GMA Capital remarcó que el segundo semestre comienza con «menos viento de cola» debido al retroceso de los precios de los commodities y a una mayor demanda de cobertura por parte de los actores del mercado.

La perspectiva de Portfolio Personal Inversiones (PPI) pone el acento en la cuenta financiera: «La menor oferta de divisas proveniente de la cuenta financiera aparece como uno de los principales factores detrás de la mayor presión cambiaria observada en el mes», observaron tras constatar una reducción significativa en las emisiones de deuda en moneda extranjera.

Finalmente, el economista Gustavo Ber y el especialista Emilio Botto de Mills Capital coincidieron en que la incertidumbre de cara al próximo semestre dependerá de la «sintonía fina» entre tasas, tipo de cambio e inflación. Mientras el mercado base apunta a una «corrección ordenada», los expertos advierten que cualquier aceleración en la inflación o una merma mayor en la oferta de divisas por parte de la energía y el agro podrían alterar significativamente la dinámica cambiaria prevista.