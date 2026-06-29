El dólar financiero rozó los $1.500: qué precio proyecta el mercado para el cierre de 2026

Las cotizaciones del dólar financiero se reactivaron y cerraron el primer semestre en la zona de los $1.479.(Foto: archivo)

El mercado de dólar y los tipos de cambio financieros cerraron el primer semestre con un marcado cambio de tendencia. Tras una prolongada estabilidad en la que cotizaron por debajo de la inflación, las cotizaciones financieras se reactivaron con una suba cercana al 5% hasta posicionarse en la zona de los $1.479.

Esta moderada dolarización de carteras alteró el ritmo de compras del Banco Central (BCRA), forzando una desaceleración en la acumulación de reservas sobre el cierre de la cosecha gruesa del agro. Según un informe publicado por Infobae, el debate central de los analistas ya no pasa por si la divisa seguirá subiendo, sino por si logrará ganarle al índice de precios en la segunda mitad del año.

Vaca Muerta y el sector energético: el pilar clave para el ingreso de dólares

Los operadores financieros interpretan este movimiento como una señal saludable que reduce parte del atraso cambiario acumulado frente a la región. Sin embargo, el verdadero reto de la segunda mitad de 2026 estará centrado en sostener el ingreso genuino de divisas.

En este escenario, el aporte hídrico y energético de la Patagonia resulta vital. El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, detalló que la oferta de divisas se mantuvo contenida por la volatilidad externa, pero remarcó que el sector clave está en la región sur.

Franco proyectó que el volumen de producción de gas y petróleo en Vaca Muerta mantiene una firme perspectiva alcista. De mediano plazo, estos flujos comerciales actuarán como un pilar estratégico para compensar la menor liquidación del agro.

Dólar hoy: por qué se reactivó la demanda y qué pasa con los plazos fijos

De acuerdo con el relevamiento de los operadores de la city, la aceleración de la demanda de divisas sobre el cierre de junio respondió a tres factores locales muy específicos:

Tasas de interés negativas: Los rendimientos de los plazos fijos en pesos perdieron atractivo frente a la inflación, empujando la liquidez hacia la moneda extranjera.

Los rendimientos de los plazos fijos en pesos perdieron atractivo frente a la inflación, empujando la liquidez hacia la moneda extranjera. Giro de dividendos: Empresas del rubro de la energía presionaron los tipos de cambio financieros para transferir utilidades al exterior, coincidiendo con el impacto estacional del medio aguinaldo minorista.

Empresas del rubro de la energía presionaron los tipos de cambio financieros para transferir utilidades al exterior, coincidiendo con el impacto estacional del medio aguinaldo minorista. Presión cambiaria externa: El fortalecimiento del dólar a nivel mundial devaluó las monedas emergentes y aceleró la devaluación del real en Brasil, un movimiento que contagió la plaza local por la estrecha relación comercial.

Para neutralizar esta inercia y morigerar las cotizaciones, el Banco Central intervino mediante la venta de bonos indexados (dollar linked) y redujo sus posiciones en los contratos de dólar futuro. En ese mercado de derivados, los privados convalidan valores de $1.478 para julio y de $1.653 para diciembre.

Pronóstico del dólar a diciembre 2026: qué inflación y cotización espera el mercado

Desde la consultora Mills Capital, el estratega Emilio Botto evaluó que la curva que exponen los contratos a término sitúa al tipo de cambio por debajo del incremento del 32% anual que proyecta la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, el cual marca un valor estimado de $1.600 para el cierre de año.

«Con una apreciación cercana al 9,4% frente a monedas duras en lo que va del año, el peso exhibe un fortalecimiento en términos reales que podría requerir correcciones, aunque el mercado no convalida un escenario de shock o salto brusco», explicaron desde la firma.

Para los especialistas, el escenario base sigue siendo el de una corrección ordenada y sin crisis, donde la clave radicará en que el deslizamiento del dólar acompañe de cerca los costos internos. El éxito de esta dinámica dependerá de sostener la disciplina fiscal y garantizar que continúen firmes los ingresos de divisas previstos por los sectores de energía, el agro y el financiamiento privado.

Con información de Infobae.