Para JP Morgan, la baja del riesgo país acercó a Argentina a volver a los mercados: qué podría acelerar ese proceso

JP Morgan sostuvo que la victoria del Gobierno de Javier Milei acercaron a Argentina al regreso de los mercados internacionales de crédito. Un punto clave que se señala es la baja del riesgo del país. En el informe de la entidad se menciona el apoyo financiero de Estados Unidos. Según el banco una recompra de deuda aceleraría los tiempos para emitir bonos.

Los puntos que acercaron a Argentina a los mercados internacionales según JP Morgan

“La fuerte caída en las primas de riesgo país ha acercado el acceso a los mercados internacionales, y un programa de recompra de deuda podría acelerar aún más la compresión de spreads y apoyar los esfuerzos de estabilización”, señaló el documento de JP Morgan.

El riesgo país tuvo un marcado descenso en los últimos días. Antes de las elecciones del 26 de octubre estaba por encima de los 1000 puntos básicos y ahora está por debajo de los 700 puntos.

El informe de JP Morgan citado por Infobae, marcó que luego del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios legislativos “la atención ahora se centra en negociaciones con gobernadores provinciales moderados para avanzar con la agenda de reformas”.

Sostuvo que que uno de los desafíos más inmediatos para el Gobierno de Milei es lograr la aprobación del Presupuesto 2026.

JP Morgan sobre un nuevo apoyo, dólares y esquema cambiario

Por otro lado, el documento señala que «se esperan detalles de un nuevo apoyo financiero patrocinado por EEUU en el corto plazo”, haciendo referencia a la facilidad de 20.000 millones de dólares que gestiona el Gobierno nacional con organismos internacionales.

En lo que se refiere al aspecto cambiario, JP Morgan expuso que el Banco Central apuntará a un nuevo marco de regulación. “Los bajos niveles de monetización permiten priorizar compras de reservas sin esterilización”, analizó la entidad.

Además pronóstico que la actividad económica interrumpió un ciclo de volatilidad e irá hacia un rebote. “La consolidación política permitirá avanzar con reformas estructurales”, afirmó. Se señaló como puntos claves para la estabilización el materializarse el apoyo de 20 mil millones de dólares, la recompra de deuda y el acceso al financiamiento internacional.

JP Morgan ve un potencial en alza de las acciones argentinas

El banco estadounidense JP Morgan observa potencial alcista de las acciones argentinas, manteniendo el optimismo con el mercado local tras la fuerte escalada registrada la semana pasada luego del triunfo electoral del oficialismo.

Según indicó Noticias Argentinas, en un nuevo informe, la entidad observó que los papeles argentinos, particularmente los energéticos y bancarios, se mantienen en valores bajos a pesar del rally alcista de la última semana de octubre por lo que ven oportunidades de compra proyectando que todavía tienen margen para trepar.