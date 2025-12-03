El fin del «efecto licuadora» en las tarjetas de crédito: el 10% de los usuarios ya no cubre el pago mínimo 

La situación financiera de las familias enfrenta un panorama crítico, marcado por un deterioro en la capacidad de pago. Un dato reciente encendió las alarmas en el sistema financiero: el 10% de los usuarios de tarjetas de crédito no logra cubrir siquiera el pago mínimo de sus resúmenes, entrando en un ciclo de deuda complejo.

El periodista especializado en economía, Pablo Wende, analizó este escenario en su columna en Río Negro Radio. Allí explicó que el incumplimiento de este compromiso básico arrastra a los usuarios a un escenario de tasas de refinanciación «altísimas» y penalidades «enormes», lo que termina asfixiando aún más las finanzas personales. «Es un dato fuerte. Que no se pague el mínimo prácticamente no ocurría», advirtió Wende.

El fin de la «licuación» de cuotas

Entre las causas de esta morosidad, el columnista destacó la caída del salario real y tasas de préstamos personales que rondan el 150% y 170%. Pero el punto clave es el cambio de comportamiento de la inflación respecto a las cuotas, lo que él describe como el fin del «efecto licuadora«.

«Hoy tenés una inflación mucho más baja y los salarios no ajustan al ritmo de antes. La cuota no se licúa. Representa un porcentaje de tu salario que siempre es el mismo», detalló Wende. Esto genera que muchas familias que compraron en cuotas contando con que la inflación diluiría el gasto, hoy se encuentren atrapadas con montos fijos difíciles de afrontar.

Neuquén, la excepción a la regla

Aunque el panorama nacional es de recesión en el consumo, Wende hizo una distinción clave para nuestra región. «La reactivación económica es muy heterogénea. Una cosa es Neuquén, Vaca Muerta, donde se ve otra cosa; y otra son los grandes centros urbanos donde la cosa viene más complicada y no derrama tan rápido», explicó, diferenciando la dinámica petrolera del estancamiento en el resto del país.

Sin «colchón» de reservas

En el plano macroeconómico, de cara al vencimiento de deuda de USD 4.300 millones en enero, Wende utilizó una metáfora gráfica para explicar la tensión financiera: «El gobierno no tiene colchón. Como cualquier familia que necesita un ahorro por si se pincha la goma del auto, el gobierno hoy no tiene reservas». A pesar de esto, se mostró optimista sobre la capacidad política del oficialismo para generar confianza en los mercados y refinanciar los vencimientos.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio