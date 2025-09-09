Luis Caputo sale a buscar plata, con el desafío por el tiempo electoral, y con la expectativa de la decisión de los bancos

El Ministerio de Economía deberá conseguir mañana $ 7,2 billones para renovar vencimientos y la oferta de bonos asume el riesgo electoral porque el título más corto a suscribir por los bancos es al 31 de octubre, tres días después de las elecciones nacionales.

Una negociación entre bancos y el Gobierno

Esta decisión genera expectativa por la decisión que tomarán los bancos acerca de prestarle al gobierno a riesgo de que el resultado electoral no le sea favorable y qué tasa pedirán por esas colocaciones.

Además, que el título “más corto” sea a 45 días de plazo recrea la discusión entre el equipo económico y los bancos por el manejo de la liquidez tras la eliminación de las LEFI.

Si bien el Banco Central repuso los pases no deja de ser una complicación para los bancos tener que pensar en una colocación a 45 días con una elección en el medio.

Los instrumentos son

LECAP a:

31/10/25 (S31O5)

10/11/25 (S10N5)

16/01/26 (S16E6)

TAMAR a:

15/12/25 (M15D5)

BONCER a:

31/03/26 (TZXM6)

Dólar Linked a:

31/10/25 (D31O5)

15/12/25 (TZVD5)

El vencimiento total es de $ 16 billones, pero el lunes el Banco Central y el Tesoro cerraron el roll over de bonos por unos $ 9 billones lo que reduce el monto total a renovar.

Rebotan las acciones y los bonos operan mixtos

En el arranque de las operaciones de este martes, las acciones muestran un leve rebote, mientras que los bonos operan mixtos. El MERVAL de la Bolsa de Buenos Aires sube 1% en las primeras transacciones, mientras que la mayoría de los ADRs que cotizan en Nueva York también muestran alzas.

En el caso de los bonos, operan mixtos, aunque se destaca una suba de 4,9% en el GD46.

El Riesgo País se mantiene por encima de los 1.100 puntos.

Noticias Argentinas