Mercado en rojo tras las elecciones en Buenos Aires: dólar a $1.450, acciones caen 21% y el riesgo país toca los 1.000

En rojo. Las pantallas de la apertura en los mercados, acusan el resultado en Buenos Aires.

La primera jornada tras la contundente derrota del gobierno nacional en las elecciones provinciales de Buenos Aires, muestra pantallas en rojo para todos los segmentos del mercado: el dólar llega a $1.450, las acciones argentinas en New York se desploman hasta 15%, y el riesgo país llega a 1.000 puntos básicos.

El comicio en territorio bonaerense en el que se elegían legisladores provinciales y concejales municipales, fue nacionalizado por la estrategia proselitista de La Libertad Avanza, que colocó el resultado de ayer en el lugar de un plebiscito de la gestión nacional de gobierno. De hecho, el propio presidente Javier Milei decidió ponerle el cuerpo a la campaña en el conurbano.

Hasta el viernes pasado, los más altos funcionarios del equipo económico y del Banco Central (BCRA), especulaban con un «empate técnico» en la provincia de Buenos Aires, e incluso señalaban en off que «una derrota de hasta 5 puntos» iba a ser bien recibida por los mercados.

En la apertura del lunes posterior a las elecciones de Buenos Aires, los mercados acusan el golpe que recibió la estrategia electoral del gobierno nacional.

Habiendo establecido tales parámetros y con la derrota consumada por más del 13% en el distrito en que habita el 37% del padrón electoral del país, el resultado se convierte efectivamente en una gran encuesta de opinión respecto a la gestión económica, a solo siete semanas de las elecciones legislativas a nivel nacional.

El mercado interpreta esta mañana ese mensaje con elocuencia. Desde la pre apertura, las acciones ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, ya registraban bajas de hasta el 21%. La mayor caída es Banco Galicia que retrocede 20,8%, seguido por Banco Frances (-18,3%), IRSA (-18%), YPF (-16%), y Pampa Energía (-15,5%).

Los bonos soberanos argentinos en dólares también registran el golpe también con caídas de hasta el 18%. El GD30D retrocede un 18,3%, mientras que otros como el AL35D cae 12,9%, el GD35D (-11,7%), el AL30D (-9,3%), o el AL41D (-9,2%).

Triunfo. El peronismo bonaerense asestó un duro golpe a la estrategia electoral del gobierno nacional.

El riesgo país en tanto, perfora largamente la barrera de los 1.000 puntos básicos. La sobre tasa de riesgo que deben pagar los papeles argentinos sube más de 100 puntos respecto al cierre del viernes previo a la elección en Buenos Aires, cuando registró 901 puntos básicos.

Además, en la apertura del mercado cambiario, el dólar oficial salta 5,1% y llega a $1.450, apenas por debajo de la banda superior de flotación que se ubica hoy en $1.471. La distancia que existe a esta hora entre el tipo de cambio oficial y la banda superior, es de solo 1,4%.

El interrogante de fondo es si el esquema de bandas de flotación tiene la fortaleza suficiente para sobrevivir hasta las elecciones de octubre.

Hay dos interrogantes que circulan esta mañana en el mercado. El primero es saber qué sucederá en el momento en que el tipo de cambio perfore potencialmente la banda superior. Se supone que en ese momento, el BCRA debería comenzar a liquidar reservas a fin de defender el techo superior de las bandas de flotación.

El segundo es quizá más profundo. La pregunta que se hacen esta mañana en la city es cuánto poder de fuego puede tener el Central para defender el techo de la banda. En definitiva, el interrogante de fondo es si el esquema de bandas de flotación tiene la fortaleza suficiente para sobrevivir hasta las elecciones de octubre.