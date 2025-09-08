La inflación de agosto en ciudad de Buenos Aires fue 1,6%: acumula un alza del 37,4% en el último año

Consultoras a la expectativa del impacto que generará la suba del dólar en los precios. Foto: Gentileza NA.

El Instituto de Estadísticas porteño informó los datos de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, luego de que se desarrollarán las elecciones legislativas y mientras el dólar trepa a $1450.

Según detallaron, la inflación en la ciudad de Buenos Aires desaceleró fuerte en agosto y se ubicó en 1,6%, frente al 2,5% del mes previo. Esto, si se anualiza, tiene un ajuste interanual del 37,4%.

En tanto, a lo largo de los primeros ocho meses del año, la variación acumulada totalizó 20%, de acuerdo con los reportes oficiales difundidos.

Si pensamos a nivel nacional, el mes pasado la suba de precios cerró en un 1,9%. «Según estimaciones privadas, el traslado a precios de las tensiones cambiarias que arreciaron durante julio habría sido acotado, debido al estancamiento económico y a la imposibilidad de incrementar demasiado las listas, por lo que el número que dará a conocer el organismo estadístico el miércoles se ubicaría en torno al 2%, de acuerdo con los economistas consultados», indicó Infobae.

Los rubros que más aumentaron en agosto según la inflación de ciudad de Buenos Aires

Según el último informe técnico, los mayores aumentos se registraron en: