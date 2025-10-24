El Gobierno avanza en un acuerdo con el BID por 500 millones de dólares para mejorar la atención a jubilados

El Gobierno selló un acuerdo por 500 millones de dólares para mejorar la atención a jubilados y pensionados

El Gobierno de Javier Milei confirmó, con la publicación del Boletín Oficial, que avanza en un nuevo acuerdo de financiamiento que permitirá fortalecer el sistema de atención a jubilados y pensionados. Será por 500 millones de dólares que serán otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El decreto fue publicado este viernes y cuenta con la aprobación del presidente Javier Milei. Sin embargo resaltaron que el contrato quedará sujeto a la aprobación final del Directorio Ejecutivo del BID.

El documento publicado en el Boletín Oficial establece: «Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° AR-L1411 a celebrarse entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta USD 500.000.000 destinado a financiar el ‘Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados’».

Para el seguimiento y administración del acuerdo, las autoridades facultaron al ministro de Economía y al secretario de finanzas, o a los funcionarios que estos designen, siempre bajo la condición de que el programa reciba el visto bueno y definitivo de la entidad internacional. También indicaron que le brindaron la potestad de negociar y firmar eventuales modificaciones al contrato, siempre que no impliquen alteraciones sustanciales en el objeto o destino de los fondos.

Por otra parte se aclara que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, fue el designado como organismo ejecutor del programa. Por lo tanto tendrá la responsabilidad de llevar adelante todas las operaciones y contrataciones necesarias para la implementación del préstamo.

Los objetivos del préstamo

El Gobierno fundamentó que la aprobación del préstamo buscaría transformar las políticas de salud pública en Argentina, debido a que su objetivo será optimizar la atención integral de enfermedades crónicas y ampliar el acceso a tratamientos oncológicos.

La iniciativa contemplaría, además, la extensión de la cobertura de servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y se apoyaría en la sistematización avanzada de la información generada por los sistemas institucionales.

Otros de los objetivos centrales que figuran en el plan consisten en el incremento de la cobertura para hipertensión, diabetes y enfermedad renal, como también la reducción de los tiempos de espera en intervenciones quirúrgicas relacionadas con cáncer de mama y colon.

Con información de Infobae