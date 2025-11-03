El Gobierno cambia el eje y busca reactivar la economía, luego de dos años de medidas para frenar la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo antes de ingresar a Casa Rosada para la reunión de gabinete. (Foto: Clarín Fotografía)

El foco del Gobierno cambió. Tras dos años centrados en bajar la inflación, que logró estabilizarse en un promedio mensual de entre 1,5% y 2%, el principal desafío ahora es la reactivación económica. Según las encuestas generales, la preocupación de la gente ya no es la suba de precios, sino la falta de empleo y cómo «llegar a fin de mes».

Según el análisis del periodista especializado en Economía, Pablo Wende, en su columna de Río Negro Radio, para impulsar el crecimiento, la estrategia oficial ahora “apunta a inyectar liquidez en la economía”. La semana pasada, el Tesoro inyectó 5 billones de pesos y se busca bajar la tasa de interés.

En esta línea, el presidente Javier Milei adelantó que el Banco Central (BCRA) saldrá a comprar dólares, inyectando así pesos para «recuperar el crecimiento económico», una política distinta a la aplicada en los primeros dos años de gestión.

Esta búsqueda de pesos contrasta con los datos del balance cambiario publicados por el BCRA el viernes. El informe reveló una compra récord de dólares por parte del público en septiembre, que alcanzó los 6.500 millones de dólares.

Entre abril y septiembre, la compra de divisas por parte de individuos sumó 25.000 millones de dólares. Un total de 1,8 millones de personas compraron, 700.000 más que el promedio habitual. La tesis oficial es que fue una «compra de miedo» preelectoral y que esos dólares se volcarán al consumo. Sin embargo, se estima que el proceso de «sacar los dólares del colchón» es lento en Argentina.

Vaca Muerta y el campo, la fuente de dólares para el Banco Central

Para acelerar la monetización y acumular reservas —considerado el «talón de Aquiles» del plan—, el propio Banco Central buscará comprar divisas. El economista Marcos Buscaglia, de Alberdi Partner, calculó que el BCRA podría comprar 40.000 millones de dólares entre 2026 y 2027 para cumplir ambos objetivos.

Las fuentes de ingreso de dólares provendrían de varios sectores. Se espera una cosecha récord en cantidad (trigo y soja) que podría generar 6.000 millones de dólares más que este año. A esto se suman las liquidaciones del sector energético, como Vaca Muerta, y el Rigi.

Un ingreso clave será la emisión de deuda, facilitada por la baja del riesgo país. La semana pasada, YPF y Tecpetrol (Grupo Techint) colocaron bonos por 1.200 millones de dólares. Esas divisas deben ser cambiadas por pesos en el mercado local. Se espera que provincias y el propio Gobierno nacional sigan este camino, lo que reduciría la necesidad de asistencia del Tesoro de Estados Unidos.

Los cambios de gabinete y las reformas tributaria y laboral

Respecto a los cambios de gabinete del fin de semana, no se espera que generen «zozobra» en los mercados. El análisis indica que el principal problema de Javier Milei es «interno, en la propia tropa».

Los cambios buscan consolidar el poder en la figura de Karina Milei, ya que tanto Manuel Adorni como Diego Santilli responden directamente a ella. Se considera que Karina Milei salió fortalecida tras el «armado político» electoral, donde impuso la estrategia de La Libertad Avanza de «ir solos», pintando el país de violeta.

Si bien la salida de Guillermo Francos es vista como la pérdida de una figura «sensata y equilibrada», la próxima gran prueba política para la gestión será la discusión del Presupuesto, seguida por la «Ley Bases 2», que incluiría las reformas tributaria y laboral, durante el verano.

