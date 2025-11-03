El Gobierno cancela un millonario pago al FMI y se prepara para nueva licitación de deuda

Javier Milei se reunió con la titular del FMI en Estados Unidos. Foto: Gentileza.

El Gobierno nacional concretó hoy un pago de US$ 822 millones en concepto de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), un movimiento que impacta directamente en el nivel de reservas internacionales del Banco Central. Esta obligación forma parte del acuerdo de refinanciación establecido en enero de 2024, derivado del crédito original de US$ 45.000 millones tomado en 2018. Por tratarse de intereses, la cancelación no podía ser postergada.

La cancelación de esta obligación al organismo multilateral se produce en la antesala de una semana decisiva para la política económica. El próximo miércoles, la Secretaría de Finanzas afrontará la segunda licitación de deuda en pesos desde la asunción del nuevo gobierno. Este evento será clave para evaluar la consolidación de una estrategia que ya comenzó a mostrar señales de roll-overs menores al 100% y recortes de tasas.

En la licitación anterior, el Gobierno adjudicó $6,867 billones sobre ofertas por $7,843 billones, logrando un roll-over del 57,18% sobre los vencimientos. Las tasas de colocación registraron una significativa baja, con la mayor cantidad de pesos (más de $2,3 billones) colocados a un 3,09% de Tasa Efectiva Mensual (TEM).

Analistas del mercado evaluaron esta medida como positiva, interpretándola como un paso hacia la liberación del apretón monetario.

La agenda de Luis Caputo y los próximos vencimientos de deuda en pesos

La agenda de vencimientos en moneda local para bancos y privados se mantiene exigente. Según la consultora Equilibra, esta semana se deben afrontar pagos por un monto de $10,5 billones. Para fines de noviembre, específicamente el día 26, el compromiso asciende a $14,1 billones, y el 11 de diciembre se suman otros $12,6 billones.

Expertos del sector financiero sugieren que el Gobierno debería ratificar su política de baja de tasas. Ricardo Delgado, presidente de Analytica, destacó la importancia de esta señal para intentar recuperar el crédito en los últimos meses del año y mitigar la caída de la actividad económica.

La cancelación del vencimiento al FMI se realiza utilizando las reservas internacionales, que han mostrado fluctuaciones recientes. El jueves pasado, las reservas se ubicaron en US$ 40.495 millones, descendiendo a US$ 39.382 millones el viernes debido a ajustes bancarios.

El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a US$ 1.038 millones, incluyendo los US$ 822 millones al FMI y otros US$ 217 millones a diferentes organismos multilaterales.

Analistas del mercado advierten que la cifra final de reservas que informe el Banco Central este lunes requerirá un análisis detallado, considerando la devolución de posiciones bancarias, la reducción por el pago del FMI y un posible aumento por compras de dólares que el Tesoro habría realizado la semana pasada.

En otro orden, aunque sin confirmación oficial, trascendió la versión de que José Luis Daza, actual secretario de Política Económica, sería quien sucedería a Pablo Quirno en la Secretaría de Finanzas, tras su nombramiento como canciller. Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que los tiempos para el anuncio dependen de Presidencia.