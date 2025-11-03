Diego Santilli sobre su reunión con Javier Milei: «Mi agenda es de las reformas que vienen en esta etapa»

El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró este lunes que su agenda estará vinculada a las reformas que el gobierno del presidente Javier Milei busca impulsar en el segundo tramo de su mandato. Además habló de la coparticipación, del PRO y de los dichos de Mauricio Macri.

La agenda de reformas y temas en la segunda gestión que anticipó Diego Santilli

«Trabajamos en la agenda de extraordinarias y ordinarias a largo plazo. Los temas prioritarios de presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal para bajar impuestos y el nuevo código penal. Esa es, si se quiere, la agenda de corto para extraordinarias«, dijo Santilli en diálogo con radio Rivadavia AM630.

En la entrevista remarcó la importancia del diálogo con los gobernadores. «Escuchar es el rol que me toca. Dentro del esquema planteado por el presidente, que es el que nos va a hacer crecer y no tener déficit fiscal, estaremos dispuestos a dialogar y lo haremos en la mesa que dispensa el Gobierno», afirmó.

Y agregó: “Con ellos hablaremos. Desde 94 no hay reforma para la coparticipación; es un debate vigente y si hay alguien que dio debates profundos en la Argentina es Milei”.

El propio Milei fue quien confirmó ayer a Santilli como nuevo miembro del Gabinete y destacando su rol. «Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro», posteó el presidente.

Diego Santilli sobre la reforma laboral

Por otro lado, mencionó la reforma laboral, uno de los puntos sobre los que buscarán avanzar en la segunda parte de la gestión de Milei y que recibió críticas de sectores de la oposición. “¿Qué pasa con los 14 millones de argentinos que trabajan en la informalidad?¿No van a tener derechos nunca más?“, dijo Santilli.

Al respecto, añadió: «El desafío es que haya 6,7 millones de trabajadores formales más en el país. Tienen 0 derecho los que trabajan de forma informal, a la salud, a la jubilación», expuso. Marcó que existen convenios colectivos hoy que pueden ser mejorables. Yo convoco a ese diálogo, esa es la tarea que tenemos».

Diego Santilli y los dichos de Mauricio Macri

El funcionario habló de las críticas del expresidente Mauricio Macri de designar en la Jefatura de Gabinete a Manuel Adorni, en lugar de Guillermo Francos. “Hay que seguir sumando, estoy convencido de eso”, opinó Santilli.

Y reveló: “Por supuesto que hay conversaciones entre un presidente mandato cumplido y el Presidente en ejercicio. Yo prefiero meterme en las tareas que me tocan, las reformas. Tengo que lograr que la inmensa cantidad de personas que trabajan en el país tengan derechos que hoy no tienen”, comentó en la entrevista radial.

«En la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad hicimos una alianza entre LLA y Pro y la sostenemos inquebrantablemente en los 19 meses de gestión. Hay que hacerlo porque es lo que los argentinos necesitan”, enfatizó.