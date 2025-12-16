El gobierno de Javier Milei alcanzó un superávit fiscal de casi $ 600.000 millones en noviembre

El Gobierno nacional tuvo un superávit financiero de $559.954 millones en noviembre y consolidó el ancla fiscal, que es la base del programa económico.

El Ministerio de Economía informó que alcanzó este resultado luego de un superávit primario de $2.128.009 millones, que se redujo luego del de intereses de deuda pública por $1.528.056 millones.

De esta forma, el sector público acumuló en 11 meses de 2025 un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PIB, con saldo primario de 1,7% del PIB.

El Gobierno se acerca a la meta que pidió el FMI

El resultado acumulado es relevante, porque diciembre es un mes deficitario y de esta forma el Gobierno se acercaría a la meta de superávit primario de 1,6% que se comprometió con el FMI.

El gobierno de Javier Milei basa todo su programa económico en lograr que los ingresos del Estado sean superiores a los gastos, lo cual garantiza que no debe emitir pesos o más deuda para cubrir con sus obligaciones.

“El ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda remarcó que “el orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política”.

Según precisó Economía, los ingresos totales del sector público en noviembre alcanzaron los $11.402.650 millones (+18,7% nominal interanual). IARAF calculó que esto representa una baja real de 10%.

Economía advirtió que “la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025”.

Durante noviembre, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $9.274.641 millones (12,7% i.a.), que representa una baja real de 14%.