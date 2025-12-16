Fin del dólar fijo al 1%: cómo funciona la nueva fórmula y cuánto aumentará el oficial en enero

El Gobierno nacional anunció que desde el 1° de enero modifica la actualización de las bandas de flotación del dólar. (Foto: gentileza)

El gobierno de Javier Milei decidió cambiar las reglas de juego del mercado cambiario para 2026. Tras meses de utilizar el dólar como ancla para frenar los precios (moviéndolo apenas un 1% mensual), el equipo económico reconoció que esa estrategia tiene fecha de vencimiento y anunció un esquema de flexibilización.

Según un análisis de la consultora Equilibra, esta medida busca evitar que la economía se transforme en una «olla a presión» cambiaria de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Se flexibilizan las bandas a partir de enero



•⁠ ⁠El régimen de bandas dejará de actualizarse al 1% mensual y pasará a ajustarse de acuerdo con el último dato de inflación publicado por el INDEC. A partir del 1° de enero, el techo de la banda ajustará a un ritmo diario… pic.twitter.com/EvKDsWJmjm — equilibra (@_equilibra) December 15, 2025

Cómo funciona el nuevo sistema

Hasta ahora, el Banco Central (BCRA) actualizaba el techo de la banda cambiaria a un ritmo fijo del 1% mensual, sin importar cuánto diera la inflación (con un promedio de 2,26% por mes con picos 3,7%). Esto generaba que el dólar quedara cada vez más «atrasado» o barato en términos reales.

A partir del 1° de enero, la regla cambia: el techo de la banda se ajustará de acuerdo con la inflación del mes anterior.

En la práctica: En enero, el dólar oficial no subirá un 1%, sino que se moverá a un ritmo diario para completar un 2,5% mensual , cifra que corresponde a la inflación de noviembre.

En enero, el dólar oficial no subirá un 1%, sino que se moverá a un ritmo diario para completar un , cifra que corresponde a la inflación de noviembre. En febrero: El ajuste dependerá del dato de inflación de diciembre que publique el INDEC.

El fin del «dólar barato»

El gráfico elaborado por Equilibra muestra con claridad el problema que el Gobierno intenta corregir.

La línea negra muestra el recorrido del dólar si se mantenía el esquema viejo (llegando a $1.527 a fin de 2026), mientras que la línea roja proyecta el valor ajustado por inflación, que sería de $1.670.

La diferencia entre ambas líneas es la «apreciación real». Al empatar la suba del dólar con la inflación, el Gobierno busca dejar de perder competitividad y evitar que Argentina se vuelva artificialmente cara en dólares. Equilibra califica esto como un «paso positivo» porque el esquema anterior tornaba la moneda inestable de cara a las elecciones de 2027.

El objetivo: juntar US$ 10.000 millones

El cambio de estrategia no es solo defensivo; tiene un objetivo de acumulación. El BCRA anunció un programa para comprar unos US$ 10.000 millones durante 2026.

¿Cómo se pagan esos dólares? El plan implica emitir pesos, bajo el supuesto de que la economía crecerá y la gente demandará ese dinero (la base monetaria pasaría del 4,2% al 4,8% del PBI). Sin embargo, la consultora advierte que comprar esa cantidad solo en el mercado diario será difícil (apenas llegarían al 60% del objetivo), por lo que es probable que el Central deba realizar compras «en bloque» por fuera del mercado convencional.

El costo: la inercia inflacionaria

Todo cambio tiene un costo. Si bien se gana tranquilidad cambiaria, Equilibra advierte que este esquema «refleja un menor énfasis en el objetivo de desinflación«.

Al indexar el dólar a la inflación pasada, se agrega un componente de inercia: si los precios suben, el dólar sube; y si el dólar sube, empuja nuevamente a los precios. Se pierde así la herramienta del tipo de cambio como «ancla» para forzar la baja de la inflación.